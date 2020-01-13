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Galaxy Note 10 Lite登台　20,990元就可入手輕旗艦

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▲▼Galaxy Note 10 Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Note 10 Lite提供星願紅、星願黑、星願銀三色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

看準台灣消費者對於Galaxy Note系列的喜愛，台灣三星電子今（13）日宣布 Galaxy Note 10 Lite將於2/3正式在台上市；這款輕旗艦手機建議售價20,990元，並將提供星願紅、星願黑、星願銀三色選擇。

Galaxy Note 10 Lite將於2月3日起陸續於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城和中華電信獨家上市；台灣三星指出，凡於2月29日前購買並於活動網站登錄即贈送AKG無線藍牙耳道式耳機（建議售價2,490元）。

Galaxy Note 10 Lite搭載最受Noter喜愛的指標性S Pen，手寫辨識功能讓消費者能以S Pen輕鬆筆記，一秒將手寫字跡轉換成數位文字，並能隨心地轉換字體、顏色及粗細。

搭配Samsung Notes使用，還能立即轉檔成Microsoft Word及圖片等格式，輕鬆與朋友一同分享靈感片刻。此外，其搭載的藍牙低功耗（BLE）技術，只要按壓筆身按鍵，即可遠距進行簡報換頁、影片播放及切換拍照等功能，隨時隨地都能展現S Pen帶來的超高生產力，肆意揮灑個人風格，展現與眾不同的生活態度。

▼Galaxy Note 10 Lite搭載3,200萬超高畫素前鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note 10 Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，三星也沒忘了消費者對於拍照的熱愛，因此Galaxy Note 10 Lite創Galaxy Note系列首例，搭載3,200萬超高畫素前鏡頭，透過內建的多款濾鏡，一鍵拍出清晰自信美照，隨拍隨美；搭配S Pen手繪動態攝影功能，更能錄製獨一無二的趣味影片，與朋友一起打造專屬精采回憶，為生活增添無限樂趣。Galaxy Note 10 Lite承襲三星頂尖相機規格，配置123°超廣角鏡頭，與眾多好友出遊打卡聖地，眼前震撼美景、時尚身影一網打盡。

▼Galaxy Note 10 Lite配置123°超廣角鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy Note 10 Lite。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Note 10 Lite具備超大6.7吋O極限全螢幕，不論是欣賞照片、追劇或暢玩遊戲，都帶來無與倫比的沉浸式視覺享受。超高續航力電池讓消費者展開每一天精彩的行動生活，Galaxy Note 10 Lite除了擁有4,500mAh大電量，亦具備25W閃電快充功能，讓使用者能盡情投入所愛事物不斷電。

▼Galaxy Note 10 Lite規格表。（圖／台灣三星提供）

▲▼Galaxy Note 10 Lite規格。（圖／台灣三星提供）

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