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三星Galaxy Note 10 Lite實機照曝光！後置鏡頭矩形排列、配備S Pen

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▲▼三星Galaxy Note 10 Lite實機照曝光。（圖／翻攝自Twitter／TechTalk TV）

▲三星Galaxy Note 10 Lite實機照曝光。（圖／翻攝自Twitter／TechTalk TV）

記者王曉敏／綜合報導

外界預期，三星Galaxy Note 10系列評價機款Galaxy Note 10 Lite將在今年初的消費電子展CES上發表，而日前YouTube頻道TechTalk TV則透過推特帳號釋出多張疑似為Galaxy Note 10 Lite的實機照。

根據先前報導，Galaxy Note 10 Lite將有後置3鏡頭、採用O極限全螢幕（Infinity-O），並據配螢幕下指紋辨識技術。而根據日前傳出的實機照，則進一步證實部分消息。

觀察圖片，該機款前鏡頭螢幕打孔位置為頂端中央，而不同於Galaxy Note 10或Galaxy Note 10+採用的曲面螢幕，該機款採用平面螢幕設計且邊框明顯較寬。3鏡頭及閃光燈的排列方式為矩型，不同於先前流傳的3鏡頭直排設計。

此外，該機款的電源鍵及音量調節鍵都置於右側，並保留3.5mm耳機孔，這些設計都與Galaxy Note 10／Note 10+不同，這兩機款的音量鍵和電源鍵皆設計於機身左側，且未具備3.5mm耳機孔。另外從圖中也可看到，該機款將具備Note系列手機標配的S Pen。

綜合先前爆料訊息，Galaxy Note 10 Lite將搭載三星Exynos 9810處理器，配備6GB RAM及128GB ROM，採用6.7吋SuperAMOLED螢幕，電池容量達4500mAh並支援25W快充。鏡頭部分，該機款有著3200萬畫素自拍鏡頭，後置三鏡頭則分別為1200萬畫素主鏡頭、1200萬畫素望遠鏡頭及1200萬畫素超廣角鏡頭。

目前有消息指出，該機款售價為610歐元（約新台幣2.08萬元），並將於CES 2020中展出。

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