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罷韓的反向思考　媒體人分析：若成功…「落跑市長」死穴從此遠離

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▲▼韓國瑜總統大選後銷假首日回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜總統大選後銷假首日回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

記者徐愷昕／綜合報導

2020大選11日結束，國民黨籍總統候選人韓國瑜以552萬票敗給蔡英文，不少罷韓團體及高雄市民見時機火熱，都紛紛表示要開始罷免市長行動，但「罷韓」真的好嗎？媒體人彭振宣14日早上在臉書發文提供了另一觀點，他表示，「一旦罷韓成功，韓國瑜將可擺脫『落跑市長』惡名，規劃自身問鼎總統大位的進程」，並建議，「如果要讓全台灣都看清楚他是個草包，就是要讓他有個位子才能讓他繼續被『驗證』」。

2020總統大選蔡英文以超過260萬票的差距壓倒性大勝對手韓國瑜，而根據中選會公布的資訊，這次全台投票率竟高達74.9%，其中高雄戰況最為激烈，投票率77.44%，蔡英文在高雄市得到109.7萬多票，反觀韓國瑜僅獲61萬票，與2018年勝選高雄市長時的89萬票相比明顯退步很多，不少罷韓團體及高雄市民見選票數字後都想打鐵趁熱，繼續罷免市長行動，完全不想給韓國瑜繼續執政的機會。

▲▼媒體人彭振宣分享罷韓觀點。（圖／翻攝彭振宣臉書）

▲媒體人彭振宣分享罷韓觀點。（圖／翻攝彭振宣臉書）

霸韓到底好不好？媒體人彭振宣14日早上在臉書發文提供了另一觀點，一開始他先表示，以國民黨此次得票比例來看，韓國瑜拿下38%，勝過2016年朱立倫的31%，又國民黨區域立委的部分也多了2016年2%，「所以這次韓國瑜雖然在選戰中落敗，但要說『韓流』退燒，恐怕還是言之過早」，另外，他又發現，「韓國瑜很擅長打攻擊型的選戰，帶動選民情緒，但防守是他的罩門，一旦他要為政策、政績辯護就會暴露出他的弱點跟短處」，覺得這些事情從韓國瑜政見發表會內容空洞頻頻失言就可看出。

最後針對到底該不該「罷免」韓市長，彭振宣分析表示，若罷免成功，「韓國瑜立刻自動擺脫『落跑市長』的惡名，這個最大的死穴從此遠離他，他可以自由的規劃自身問鼎總統大位的進程」，此外還能擺脫被對手質疑「政績不佳」或是「政策空洞」的攻擊！但倘若高雄市民放棄罷免，「『落跑市長』這個死穴將會如影隨形地跟著韓國瑜，甚至逼著他必須在2022尋求連任，喪失2024再次挑戰總統大位的機會」，總結再表示，或許高雄市民可以給韓國瑜一個舞台，「讓他用行動證明自己到底是不是『草包』」，認為這才是照映出他是不是真材實料的最好方法。

不過針對此篇論點，彭振宣一再強調，這一切僅是單純的選舉權謀分析，站在選舉角度分析罷韓成功的後續效應，罷韓是高雄市民的正當權利，一旦高雄人忍受不下去，都能諒解及尊重。

▼公民割草先前提出罷韓行動。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 罷韓二階開始 。（圖／記者洪正達攝）

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