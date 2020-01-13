國民黨醒醒吧！　藍營議員沉痛喊話：要學會尊重主流民意

▲游淑慧(右)在臉書發文，提出對國民黨改革方向的建議。（圖／宋瑋莉競選辦公室提供）

記者謝仁傑／綜合報導

2020總統大選終於落幕，總統蔡英文以817萬票成功取得連任，大勝主要對手國民黨候選人韓國瑜將近265萬票。對此，國民黨議員游淑慧憂心地提出三大改革方向，沉重地呼籲國民黨能夠正視台灣現況主流民意。

此次國民黨提名的區域立委也在中南部幾乎全面潰敗，游淑慧昨（12）日在臉書發文表示，國民黨議員都對於黨的未來感到相當憂慮，並提出幾點改革方向，包括「國民黨新國會成員重新找定位」、「兩岸政策放手尊重蔡英文路線」、「重新思考28年前的九二共識是否還合時宜」，盼當今國民黨高層能夠好好參考黨員的意見。

同時，游淑慧也指出，盼新任黨主席勿再將「黨主席」之位，作為擴張自身權位的腳踏板，而應該提出民亦能認同的改革路線。她認為政黨被舊思想所綑綁，同時導致許多優秀的立委候選人無法進入國會，若國民黨始終得不到大部分民意的認同，未來又將何去何從？

隨著2020選戰落幕，可以很清楚地了解到大部分的主流民意無法認同國民黨目前提出的方向。國民黨確實有許多備受人民期待的政治人物，然而目前黨的狀況仍就如外界所評，迂腐思想充斥、青壯派難以出頭，若國民黨無法面對自身內部長年依舊的嚴重問題，只會與台灣社會越走越遠。

▲國民黨此次大敗，顯示其方向與台灣主流民意背馳。（圖／記者黃國霖攝）

游淑慧 臉書全文

凌晨1:50的時候，群組裡有某位議員說：「怎麼辦我睡不著？」我馬上回覆我也是⋯ 接著第三位南部議員又跳出來：「國民黨怎麼辦？」，第四位議員也冒出來：「再不改革死路一條。」

這時候我才知道，憂慮的人不只我一個！做爲一個黨員、一個公職人員，有一些「個人」微薄的建議⋯

一、希望下週中常會不要上演挽留的劇情，也盼新任黨主席：

不要把黨主席之位，當作自身權位的踏腳板；把「黨」作為可操弄的工具；能清楚地提出民意能認同的改革路線。

二，#國民黨新國會成員重新找定位！

政治和對抗先放兩旁，專注在民生、經濟、勞工、環境及揭弊監督的角色；如此在一些獲得民意支持的議題上，也有機會和其他政黨合作。

三，#兩岸政策放手尊重蔡英文路線。

這一次總統大選的關鍵議題就在兩岸路線的選擇，既然台灣的主流民意已經做出了決定，國民黨應該尊重民進黨執政的兩岸處理，也由民進黨來完全負責。

四，#重新思考28年前的九二共識是否還合時宜？

我想45歲以下的台灣民眾，早已不了解28年前的共識由來，讓九二共識被曲解跟抹紅爲一國兩制。

除此之外。一個28年前所產生的論述，是否還適合現在？是否還能獲得認同？我想這次的投票也已經證明。一件不合時宜或不合穿的衣服，就應該修改或者尋找新的替代⋯ 國民黨要走出新的道路，就要先把過去一些論述重新檢討，#政黨不應該被一成不變的論述所捆綁。

昨天很難過的是許多優秀的立委候選人沒有辦法進入國會，尤其是我心目中覺得最認真的李彥秀委員。除了難過還有更深沉的憂慮，憂慮國民黨的路線越走越窄、越走越黑暗；一個得不到民意認同的政黨，將何去何從？



＃超越藍綠，就靠她了！