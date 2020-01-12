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傻眼...敗選快閃取消中外記者會！韓國瑜團隊下秒被直擊大嗑汕頭火鍋

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地方中心／高雄報導

▲韓國瑜總統敗選，國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

2020總統大選結果出爐，韓國瑜在妻子李佳芬、女兒韓冰以及競選團隊的陪同下，走上設立在高雄競選總部的舞台向選民發表感言，就在結束之後，韓國瑜快閃離開，原本預定的中外記者會也臨時喊卡，留下一堆傻眼苦等的媒體記者，不過韓國瑜卻被民眾直擊拍下，跟妻子以及團隊出現在高雄的一家汕頭火鍋店用餐。

根據民眾所拍攝到的照片，可以看到韓冰身穿一襲藍色洋裝走進了汕頭火鍋店，同時間旁邊也有維安人員「同框」，另外還有韓國瑜的妻子李佳芬，也是走進這家汕頭火鍋店，以及第三張照片是韓國瑜競選總部發言人葉元之穿著競選外套站在店外滑手機的照片。

▲▼韓冰被民眾拍下進入火鍋店的照片 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼李佳芬被民眾拍下進入火鍋店的照片 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼韓冰被民眾拍下進入火鍋店的照片 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼韓冰被民眾拍下進入火鍋店的照片 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼韓冰被民眾拍下進入火鍋店的照片 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼葉元之被民眾拍下在火鍋店外頭的照片 。（圖／地方中心翻攝）

提供畫面的民眾同時也說了：「厲害了！韓導」、「國外的記者人家還特地飛來」。其實韓國瑜競選總部原本是在開票結果之後，安排了中外記者會，為此先前還提前大陣仗舉辦媒體位置抽籤，不過就在11日晚間韓國瑜發表完敗選感言後，在晚間8點55分在新聞聯絡群組當中發出訊息：「抱歉，等等沒有記者會，謝謝大家」。隨後總發言人王淺秋也在高雄競選總部內匆匆說了：「謝謝大家！辛苦了！不開記者會了！」，然後人就離開競選總部。

隨後韓國瑜就在晚間11點多左右被民眾直擊拍下在火鍋店內逐一跟大家致意的畫面，據了解這場火鍋會是韓國瑜夫妻為了謝謝競選團隊以及隨扈在這段時間的辛苦所舉辦的。

▲韓國瑜總統敗選，王淺秋宣布國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，王淺秋宣布國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，王淺秋宣布國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

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