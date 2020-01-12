總統敗選、親民黨0席　宋楚瑜沒有倒下：《終局之戰》好像還有續集？

▲宋楚瑜敗選後謝票。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

親民黨總統候選人宋楚瑜「征戰沙場」20餘年，這次終局之站仍然落敗，親民黨政黨票更是不到5％，立委0席次，全黨跌落政治檯面外。宋楚瑜敗選感言首先感謝黨內同志，至於5戰5敗之後，是否還要參加第6戰，他賣了個關子，「電影《終局之戰》好像還有續局，是吧？」

2020大選的區域立委及不分區立委，相較以往有了不同的政盤撼動，民進黨延續2016年的全面執政，國民黨雖席次減少但仍是第2大黨，真正發生改變的在於小黨的消長。親民黨面臨21年來首次無緣立法院的局面，聲勢因後進的時代力量、台灣民眾黨而急遽下降，面臨泡沫化危機，宋楚瑜的總統得票率也僅有60萬票，較上次150票直接砍半再打折。

▲宋楚瑜發文銘謝賜票。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

宋楚瑜11日當晚8點召開記者會，強調人民做出決定，他和親民黨所有幹部都接受人民決定，因為這就是他們所期待的台灣民主的價值，所以尊重人民決定。他謝謝黨內所有同志，包括即將卸下發言人職位的于美人，也謝謝郭台銘借將幫助親民黨。

宋楚瑜還是強調，台灣應該放下藍綠走中道路線，才能化解對立局面，雖然選舉結束了，還是4個字「憂國憂民」，憂國民黨，也憂民進黨。

對於媒體問到「5戰5敗」的宋楚瑜，4年後是否還會再一次捲土重來，他說女兒宋鎮邁要他不要講這樣的話，「終局之戰好像還有續集」？