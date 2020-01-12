差969票落選！洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　選民不捨：再等你4年

記者徐愷昕／台中報導

立委洪慈庸挑戰連任失敗，最後以969票的些微差距輸給國民黨籍對手楊瓊瓔。12日早上10點許她在丈夫卓冠廷陪同下從后里區開始謝票行程，她表示，「今年能夠再次拿到9萬多票的託付，要感謝所有朋友的再次信任，和大家給我的支持」。

▲洪慈庸12日早10時許開始謝票行程，她與丈夫卓冠廷在謝票車上頻頻拭淚，讓許多支持著相當不捨。（圖／翻攝洪慈庸臉書粉絲頁）

台中立委洪慈庸以不到1000票的差距敗給敗給國民黨籍對手楊瓊瓔，稍早她開始的謝票行程，出發前她先在臉書寫下，「謝謝你的笑容！永遠做傳遞溫暖的人，這是台灣社會教會我的事情」，感謝選民一路以來的支持，隨後便在丈夫卓冠廷陪同下從后里出發謝票，預計下午2點會前往神岡區。

▲洪慈庸12日早10時許在丈夫卓冠廷陪同下開始謝票行程，與支持著熱情握手，表達感謝之意。（圖／翻攝洪慈庸臉書粉絲頁）

洪慈庸與丈夫卓冠廷在謝票車上不斷揮手向選民致謝，但2人眼眶泛紅、頻頻拭淚，讓不少支持民眾看了相當不捨，紛紛於直播底下留言，「我們等你，四年後再來」、「期待捲土重來！我們會等待更棒的妳」、「可惜了，這麼好的立委」、「你沒有輸，你很棒」，不停為洪慈庸加油打氣。

11日晚開票結果出爐，洪慈庸的先生卓冠廷也在臉書發文，「如果我多努力一點，結果會不會不一樣？」並向選民致歉，「對不起，讓你們失望了！」12日早出發前他再度寫下，「謝謝您一路陪慈庸走到這裡，別氣餒，台灣將繼續向前行！」同時表示，「無論我們在哪裡，只要有民主的台灣，我們就有力量」！而洪慈庸敗選時也感性向支持民眾信心喊話，「無論如何，今晚台灣沒有輸，年輕人沒有輸」，恭喜總統蔡英文連任成功，並力盼她繼續堅定守護台灣。

▼洪慈庸12日早10時許在丈夫卓冠廷陪同下開始謝票行程。（圖／翻攝洪慈庸臉書粉絲頁）

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