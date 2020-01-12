台中人跟瘋狗一樣！　他整理「投票數據」發現超狂亮點：做不好就下架

▲總統蔡英文以817萬票連任成功，英粉欣喜若狂。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2020選戰落幕，不斷變天的台中市堪稱台灣的「超級搖擺州」，藍、綠候選人都有機會在此取得空前勝利，卻又可能很快輸到一無所有。就有網友統計近3次選舉的得票數，驚訝發現中部居民「跟瘋狗一樣」，歷來投出的結果都在政壇掀起大海嘯。

網友11日晚間在PTT發文，驚呼台中人有夠狂，2014民進黨林佳龍大贏20萬票，4年後國民黨盧秀燕逆襲大勝20萬票，今年總統大選民進黨蔡英文狂贏30萬票，「台中人是不是跟瘋狗一樣啊？」

記者檢視文中所提的3場選舉，同時查閱2016年總統大選，台中果真無愧於「超級搖擺州」名號。2014年台中市市長選舉，再度爭取連任的國民黨市長胡志強拿下63萬7531票，挑戰者民進黨林佳龍囊括84萬7284票，贏了20萬9753票。

2016年總統大選，國民黨歷經「換柱」風波，最後推出朱立倫、王如玄保衛政權，在台中僅拿下43萬05票，蔡英文、陳建仁搭檔則狂掃79萬3281票，將2年前的戰果擴大，綠勝藍36萬3276票。

▲「3Q」陳柏惟逆襲顏家，驚奇當選台中第二選區立委。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

2018年台中市市長選舉，爭取連任的民進黨林佳龍得票縮水至61萬9855票，國民黨盧秀燕以82萬7996票拿下市長寶座，2人差距20萬8141票。

2020年總統大選，韓國瑜、張善政挾地方選舉大勝氣勢，卻只拿下64萬6366票，蔡英文、賴清德搭檔則取得空前戰果，將綠營得票天花板推至96萬7304票，整整贏了32萬0938票。

從2014年到2020年4場大選，台中市藍綠版圖變化快速，證明了真實民意如流水，選民願意給機會，做不好就下台，「沒有再跟你鐵色的啦」、「這樣才是理性，什麼瘋？無腦死忠投才是瘋」、「台中才是優良示範，哪像一堆含淚也要投的」、「台中人沒在分藍綠派系的，做不好就下架你」、「選賢與能，做不好就下台，我覺得很棒！」