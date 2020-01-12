觀察範圍能到百億光年外宇宙邊緣　「中國天眼」正式運行

▲「中國天眼」（FAST）。（圖／翻攝自微博／科技日報）

記者馬叔安／綜合報導

素有「中國天眼」之稱的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）11日通過大陸國家驗收，正式開放運行，成為全球最大且最靈敏的射電望遠鏡。FAST位於貴州省平塘縣大窩凼，其觀測範圍能企及河外星系甚至百億光年之外的宇宙邊緣，該工程於2016年9月25日落成啟用。

根據大陸《經濟日報》微信公眾號，FAST由主動反射面系統、饋源支撐系統、測量與控制系統、接收機與終端及觀測基地等幾大部分構成，於2007年立項，2011年開工建設，2016年9月25日落成啟用。

報導指出，未來3年至5年，「中國天眼」的高靈敏度將有可能在低頻引力波探測、快速射電暴起源、星際分子等前沿方向催生突破。

▲《ETtoday新聞雲》記者進入「中國天眼」管制區採訪。（圖／記者曾俊豪攝）

「中國天眼」在去年9月曾首次探測到快速射電暴重複爆發，捕捉到目前全世界已知數量最多的脈衝。科學家表示，這個「宇宙深處的神秘射電信號」距離地球約30億光年。

根據百度百科，FAST由大陸天文學家南仁東於1994年提出構想，歷時22年建成，是由中國科學院國家天文台主導建設，具有大陸自主知識產權、世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，綜合性能是著名的射電望遠鏡阿雷西博的十倍。

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