1天之內20多個　中國天眼首探測到「宇宙深處神秘信號」

▲中國天眼。（圖／翻攝自《科技日報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

素有「中國天眼」之稱的「500米口徑球面射電望遠鏡」（以下稱FAST），日前首次探測到快速射電暴重複爆發，捕捉到目前全世界已知數量最多的脈衝。科學家表示，這個「宇宙深處的神秘射電信號」距離地球約30億光年，目前已排除了飛機和衛星等干擾因素，後續交叉驗證正在進行之中。

《科技日報》微信公眾號報導，快速射電暴是近年來新發現的一種天體，迄今，國際科學界沒有關於快速射電暴起源的合理解釋，直到2007年第一次發現，截至目前，全世界已發佈的快速射電暴不到100個。

2015年，美國阿雷西博望遠鏡首次探測到快速射電暴FRB121102的重複爆發，根據數據分析，這個信號源位於一個距離地球約30億光年的矮星系中。中科院國家天文台助理工程師張馨心說，FAST這次使用實時探測終端探測到的，正是FRB121102。

▲《ETtoday新聞雲》記者直擊「中國天眼」主體。（圖／記者曾俊豪攝）

北京時間2019年8月30日上午，FAST首次實時探測到來自FRB121102的脈衝，此後，連續多日，FAST每天探測到了數十個來自FRB121102的脈衝，僅在3日當天就探測到20多個。

張馨心表示，目前全世界探測到的快速射電暴太少，FAST是世界上最大的單口徑射電望遠鏡，目前使用的19波束接收機覆蓋1.05 GHz-1.45 GHz頻段，有很高的靈敏度，適合重複爆暴的搜尋。

根據百度百科，FAST由大陸天文學家南仁東於1994年提出構想，歷時22年建成，於2016年9月25日落成啟用，是由中國科學院國家天文台主導建設，具有大陸自主知識產權、世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，綜合性能是著名的射電望遠鏡阿雷西博的十倍。