影／1221「抱樹姐」超緊張！高雄人怒轟市長落跑選總統：真可恥　

記者洪正達／高雄報導

2020總統選戰結束，由民進黨籍蔡英文順利連任總統，緊接著罷韓第二階段將要上場，有民眾認為韓國瑜擔任市長不到幾個月就去選總統，相當的「可恥」，也有民眾認為「對高雄沒有貢獻，只會講大話」。

▲總統選戰落幕，罷韓行動準備登場。（圖／ETtoday製表）



▲家住鳳山的廖先生表示，韓國瑜才剛當上市長就跑去選總統，相當可恥。（圖／記者洪正達攝）

2018年時陳其邁落選高雄市長後舉辦的咖啡會中，曾有一名女子抱樹痛哭因而得到「抱樹姐」稱號，今天她也來到蔡英文鳳山競選總部，對著鏡頭激動的表示「開票結果讓她相當緊張，回想到去年1221也有參加罷韓遊行，接下來就要努力將他罷免」。

▲在新竹念研究所的徐小姐特別趕回高雄投票，並表示罷韓行動勢在必行。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜從2018投入市長選戰後，初期民眾大多相當陌生，一直到三山造勢後逐漸闖出名號、累積聲量，最後果然大勝陳其邁15萬票，不過就在上任不久後，便起意挑戰2020總統大位，有意藉著韓粉的拉抬累積到更多的人氣，無奈的是，即便在選戰後期全台下鄉傾聽基層，猛打「台灣安全，人民有錢」，最後仍以200多萬票慘輸對手蔡英文，接下來除了面對荒廢中的高雄市政外，也要面對高雄人藉著「罷韓活動」表達的怒氣。

▲抱樹姐激動的表示，一定要將韓國瑜罷免。（圖／記者洪正達攝）

▲陳小姐表示，接下來的罷韓要靠大家一起努力。（圖／記者洪正達攝）

▼▲罷韓時程表及門檻。（圖／ETtoday製表）

