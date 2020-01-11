韓市長要回來了…Wecare四點聲明：「自行請辭，別讓我們來」

▲尹立表示，希望韓國瑜自行請辭，別讓罷免成真。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

2020總統選戰落幕，蔡英文以秋風掃落葉之勢橫掃800多萬票，狂贏韓國瑜近270萬票，在高雄蔡英文也大勝韓國瑜48萬票。高雄罷韓團體Wecare打鐵趁熱，11日晚間召開記者會表示，要啟動第二階段罷免韓國瑜，發起人尹立表示，目前有四點聲明希望韓國瑜聽進去，若可以的話，請自行辭職，別讓罷免成真。

尹立說，這次的選舉結果蔡英文在高雄以109萬票大贏韓國瑜61萬票，等於將近有七成的市民對韓市長投下反對票，Wecare有4點聲明，第一點是退出高雄市選委會，因第二階段啟動在即，若仍兼任選委會主席會無法做到利益迴避，其次是罷免活動無關政黨，也無關下任市長是誰，高雄人有權將市政交到你手上，也權收回，第三點勢停止製造假弊案、甲申冤案，例如輕軌二階車廂、獵雷艦案以及氣爆紀念裝置藝術等，還有官邸藏100萬、座車被裝追蹤器等，必須做出稱清、說明，第四點則是罷免活動會堅定下去，目前民意已經非常清楚，也請韓自行請辭，真的不必走到罷免這一步。

▲陳冠榮表示，韓國瑜參選總統的原因消滅，回來擔任市長的正當性何在。（圖／記者洪正達攝）

一同受訪的八一氣爆自救會會長陳冠榮也說，當初韓國瑜不斷在宣稱選總統的正當性，現在也要反問「繼續擔任市長的正當性何在」，當時韓的理由是，當市長無法為高雄付出，現在結果出來，市民需要這樣的市長做什麼？也希望韓國瑜可以好好想一想。

▲▼高雄罷韓時程表及門檻。（圖／ETtoday製表）

