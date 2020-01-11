影／國民黨慘輸！洪秀柱敗陣開砲：選到這個地步，當家的當然要負責

記者林悅／台南報導

前國民黨主席、國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱坦承敗選，她除祝賀對手王定宇勝選外，也強調「絕不放棄」的意志，她更痛批國民黨選到這個地步，「當家」的當然要負責，亂了套、離了譜，當家當然要負責任，這個結果非常遺憾，更必須要檢討。

▲前國民黨主席、國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱坦承敗選，更痛批國民黨選到這個地步，「當家」的當然要負責。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱11日晚上向所有支持者坦承敗選，她保持笑容平和地感謝所有支持者，她說因自己努力不夠，從12日開始會謝票，要先謝謝所有曾經幫助過她的朋友。

洪秀柱提出3點聲明：第一，她「心存感恩」。洪秀柱自己努力不夠，辜負了支持者的期待，但是她還是要非常感謝台南鄉親的一路支持。她從2019年9月4日國民黨提名到2020年1月11日開票，短短4個月左右的時間，一步一腳印，走遍基層，舉辦上百場的演講，廣大鄉親給了她溫暖、關愛，她都心存感恩。

第二，她「永不放棄」，台南長期由民進黨執政，是外界形容綠到出汁的地方，經過此次選舉，反映出國民黨在地方的耕耘還不夠，我們不要氣餒、不要懷憂喪志，唯有檢討原因、繼續努力，相信，天道酬勤，只要我們「永不放棄」，終有贏得民心的一天。我也會盡其所能，為在地培育下一代，做好相關的紮根工作。

第三，她與台南結下不解之緣。台南是文化古都，是台灣走向近代文明的起點，從明朝鄭成功來台迄今，4百多年的歷史脈絡，留下了豐富的文化資產；我們的先民，在不同的時代，橫渡黑水溝來到台灣，兩岸文化一衣帶水，從台南是千廟之城，擁有全台最多的開基祖廟看來，中華文化薪火相傳，蘊孕了代代子民。

洪秀柱說，台南的這場選舉，是她人生當中，堅持「永不放棄」、具有非凡意義的一戰，她已經和台南結下不解之緣。未來，不管她在哪一個位子，台南都在她心目中占有一個重要的位置。只要對台南地方發展、對下一代的福祉有幫助的事，她會奉獻她的餘生，貢獻心力。

洪秀柱被問到國民黨從總統到立委敗選，她痛批對此一結果，「當家」當然要負責，洪秀柱說：「我必須要毫不客氣指出來，國民黨選到這個地步。當家的當然要負責。」她痛批這場選舉從總統初選開始就亂了套，造成今天這樣結果非常遺憾，我們必須要檢討。她說這次的總統初選規則改了又改換，讓大家不知所措，本來很單純的一個局面，到最後形成那麼複雜的局面，更造成彼此隔閡、意見的不同，演變到最後選舉分裂。她說，黨主席的責任，黨內有黨的機制，大家心中都應該明白。

洪秀柱今天要向部分年輕朋友人說，今天大家的選擇是各位未來你們要負責任，今天的選擇會影響你們的未來，你們要為未來負責任，今天的選擇這個未來是年輕人的選擇，長者一輩也會苦口婆心的告訴年輕人，我們巷言要什麼、未來可能會發生什麼事，讓年輕人參考，她會永不放棄。

洪秀柱強調國民黨一定要改革，再不改革國民黨一定會走入歷史，洪秀柱也主動要求支持者一起大喊「國民黨加油！」