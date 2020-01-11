國民黨國會沒過半！區域+不分區剩38席　吳敦義無緣進立院爭龍頭

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選投票結束，國民黨區域立委拿下25席，不分區預估可拿下13席，排名第四的吳斯懷順利進入立法院，而第十四名的黨主席吳敦義無緣爭取國會龍頭。

2016年國民黨國會席次一共拿下35席，2020大選更喊出國會過半決心，11日開票結果出爐後，區域立委25席、不分區13席，一共拿下38席，雖然比起上一屆多3個席次，但是仍未取得國會過半，吳敦義沒有進入不分區，也無緣爭取國會龍頭。

國民黨在2020大選中吞下敗仗，總統候選人韓國瑜慘輸總統蔡英文265萬票；區域立委被視為藍營鐵票倉的台中第二選區候選人顏寬恒遭到台灣基進黨的陳柏惟翻轉，台北第四選區候選人李彥秀也被「港湖女神」民進黨候選人高嘉瑜翻轉，雙雙吃下敗仗。

國民黨不分區立委錄取名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）