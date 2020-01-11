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蔡英文高票連任「不意外」　廈大台生憂未來：之後4年好緊張

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記者蔡儀潔／廈門報導

2020大選落幕，民進黨候選人蔡英文以8,170,231票數連任成功，領先國民黨候選人韓國瑜超過264萬票。對於投票結果，有台生向《ETtoday新聞雲》表示擔憂，現在看來， 未來這4年好緊張。也有台生指出，「結果其實沒有很出乎意料之外。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文以以8,170,231票數連任成功。（圖／記者李毓康攝）

2020大選結果11日晚間出爐，蔡英文得票數破800萬，創下歷年紀錄，韓國瑜則於稍早宣佈敗選。不少在大陸就讀的台灣學生，雖然因期末考試等因素，未能回台投票，但對於此次選舉非常關注。

一位林姓台生向《ETtoday新聞雲》透露，對此次大選結果，身邊在大陸的台灣學生都覺得很傻眼，感覺台灣的年輕人是受一面派輿論引導，才導致現在的選舉結果。在廈門大學就讀的許姓學生則表示擔憂，「只能說太難了，現在看來未來這4年好緊張。」

許姓學生接著指出，主要擔心港澳台聯考會受到影響，「聽說一些高中已經取消港澳台班級了，這個影響挺大，現在只是班級取消，之後兩岸形勢不好的話，擔心這個考試制度可能會慢慢沒有，不過這可能也跟在陸人數越來越龐大有關，總之希望兩岸盡量維持友好吧。」

▲▼2020韓國瑜開票之夜,韓國瑜出場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜開票之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

不過在廣州的陳姓男大生表示，結果其實沒有很出乎意料之外，因為之前在社群網站還有網路媒體上，看到不少年輕人不喜歡韓國瑜，「由於在大陸讀書，我會認為兩岸要走向和平，台灣的民主很難得，也希望接下來的執政黨能好好帶領台灣。」

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