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8枚「前蘇聯製火箭炮」炸美軍基地釀4傷　蓬佩奧暴怒：伊拉克政府要究責　

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▲▼位於伊拉克北部的美軍巴拉德空軍基地（Balad air base）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊拉克北部的美軍巴拉德空軍基地（Balad air base），現在駐軍隊多為伊拉克官兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克巴格達北方的美軍巴拉德空軍基地（Balad air base），12日再度遭到火箭彈攻擊，造成4名伊拉克軍人受傷。儘管美軍無損傷，國務卿蓬佩奧還是氣到不行，發文告訴大家，他立刻就打去給伊拉克政府，要對方找出是誰該為這起擊殺伊拉克人民的行為負責。

綜合外電報導，距離巴格達80公里的巴拉德空軍基地，9日才發生飛彈在基地附近30公里處爆炸的事件，此前不久也有同天2起美軍基地遭攻擊的事件，全都集中在美國3日擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）之後。

伊拉克軍方在一項聲明中指出，8枚卡秋莎火箭（Katyusha）擊中巴拉德空軍基地，落在跑道及大門上，導致1名伊拉克軍官、3名空軍士兵受傷，但都沒有性命大礙。

蓬佩奧13日上午發布推文表示，看到又有火箭彈攻擊伊拉克基地，讓他非常憤怒，「我為那些傷兵祈禱能夠迅速康復，然後我打給伊拉克政府，要他們為伊拉克人民究責。」他說，這些對伊拉克政府不忠誠，且持續發動武力的團體組織，必須停止這樣的行為。

事實上，根據伊拉克國防部匿名人士指出，由於美國和伊朗過去2周以來的關係動盪，巴拉德空軍基地的美軍官兵大部分早就撤離到更安全的地帶，只留下部分專家、教官和顧問，人員佔極少數。

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