不斷更新／死忠女韓粉炸裂爆哭！韓國瑜落後蔡英文83萬票

►一次看五台！點我看2020總統大選即時開票

記者吳奕靖、洪靖宜、林昱萱、姚南宏／台北－高雄連線報導

17:26－根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文83萬票，韓國瑜 1,750,137 票，蔡英文 2,794,808 票。

17:18－國民黨籍總統候選人韓國瑜的票數，落後對手蔡英文70萬票。死忠韓粉「一柱擎天姊」炸裂式爆哭，非常擔心韓國瑜選情。根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文85萬票，韓國瑜 1,857,839 票，蔡英文 2,713,486 票。

完整新聞請看：快訊／韓國瑜落後70萬票！死忠韓粉「一柱擎天姊」爆哭 臉激動脹紅

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

17:14－根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文87萬票，韓國瑜 1,750,137 票，蔡英文 2,623,798 票。

17:07－根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文約65萬票，韓國瑜 1,586,542 票，蔡英文 2,236,745 票。 根據《ETtoday新聞雲》記者現場觀察，不少韓粉臉色凝重看著大螢幕的開票，一位長髮白皙韓粉也一臉嚴肅地看著開票。

17:03－根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文約70萬票，韓國瑜 1,391,832 票，蔡英文 2,090,014 票。

16:57－根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文69萬票，韓國瑜 1,385,618 票，蔡英文 2,083,255 票。

16:54－根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文57萬票，韓國瑜 1,171,086 票，蔡英文 1,759,874 票。

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，長髮女韓粉憂心，雙手合十祈禱。（圖／記者林敬旻攝）



16:50－根據三立新聞開票，韓國瑜得票也突破百萬，韓國瑜落後蔡英文57萬票，韓國瑜 1,165,910 票，蔡英文 1,741,385 票。

16:48－韓張配目前落後，讓韓粉們都非常緊張，十分安靜的看開票結果，不少韓粉臉色凝重，但為了增加信心，也有韓粉帶領大家吶喊「韓國瑜凍蒜」，拿起國旗揮舞。根據三立新聞開票，韓國瑜落後蔡英文33萬票，韓國瑜 952,025票，蔡英文 1,427,666 票。

16:44－根據TVBS開票，韓國瑜落後蔡英文33萬票，韓國瑜 753,882 票，蔡英文 1,087,444 票。

16:42－根據TVBS開票，韓國瑜落後蔡英文29萬票，韓國瑜 691,526 票，蔡英文 1,004,618 票。

16:39－根據TVBS開票，韓國瑜落後蔡英文29萬票，韓國瑜 644,715 票，蔡英文 938,512 票。

16:36－根據中天新聞開票，韓國瑜 586915 票，蔡英文 928456 票。

16:34－根據中天新聞開票，韓國瑜 552626 票，蔡英文 901416 票。

16:33－根據中天新聞開票，韓國瑜落後蔡英文50萬票，韓國瑜 348779 票，蔡英文 887,049 票。

16:30－根據TVBS新聞開票，韓國瑜落後蔡英文17萬票，韓國瑜 392610 票落後蔡英文 568279 票。

16:28－根據TVBS新聞開票，雙方差距來到15萬票，韓國瑜 330621 票，蔡英文 483694 票。

16:26－根據TVBS新聞開票，蔡賴配突破40萬票，韓國瑜 284706 票，蔡英文 410276 票。

16:24－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 235837 票，蔡英文 345970 票 。

16:23－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 206776 票，蔡英文 304338 票。

16:21－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 170093 票，蔡英文 251936 票。

16:19－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 128876 票，蔡英文 191847 票。

16:17－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 93978 票，蔡英文 141467 票 。

16:15－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 59848 票，蔡英文 90916 票。

16:12－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 29598 票，蔡英文 46101 票。

16:09－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 19115 票，蔡英文 29865 票。

16:09－根據TVBS新聞開票，韓國瑜 7276 票，蔡英文 10370 票。

16:03－韓國瑜開票之夜選在總部前建國一路（民族二路至和平一路）及凱國路（建國一路至凱歌路）路段，現場設置舞台及大型LED電視牆直播開票情形。韓張配開票之夜會場擺出約3千張椅子。



總統候選人韓國瑜及副總統候選人張善政視開票狀況現身會場，接著等開票狀況底定後再上台致詞，最後進到總部開記者會。

完整新聞請看：韓國瑜開票之夜封街迎結果！擺3千張椅子 韓粉陸續聚集卡位搖滾區

15:55－2020總統大選決戰今天！韓張配支持者在下午3時50分左右已聚集在開票現場，希望透過大螢幕觀看開票結果。

挑戰者國民黨候選人韓國瑜一早前往投票所投票，帶著女兒韓冰露面，父女倆手牽著手到投票所，引起一陣騷動。

▲韓國瑜赴高雄普願寺投票。（圖／記洪正達攝）

對於人生中最關鍵的一場選戰，韓國瑜顯得相當慎重，穿著全套西裝到投票所，相較之下，女兒韓冰則是「青春無敵」，穿著緊身白色短袖上衣，挽著父親的手，緊緊跟在後頭，在隊伍中等待投票。

中央選舉委員會表示，第15任總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人。中選會指出，在總統副總統選舉人的年齡層分布方面，本次以40到49歲者居冠，共有374萬3492人，其次則為50到59歲，共有363萬2972人。（見上圖／ETtoday新聞雲製表）

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

●國民黨總統候選人韓國瑜小檔案（資料來源：選舉公報）

●經歷：高雄市市長、台北農產公司總經理、立法委員（第二、三、四屆）、台北縣議員、花蓮師院講師、世新大學講師、文化大學推廣教育中心

●學歷：東吳大學－外國語文學院英國語文學系文學士學位、政治大學－法學院東亞研究所法學碩士