打敗勁敵吳怡農　蔣萬安當眾「擁妻親下去」：妳是我最大支持的力量

記者趙蔡州／綜合報導

台北市第3選區立委選戰，國民黨籍立委蔣萬安11日晚間8時許自行宣布當選，擊敗對手吳怡農拿下立委連任寶座。他晚間與爸爸蔣孝嚴、妻兒一起出面發表勝選感言，感謝一路挺他、願意跟他一起奮鬥的支持者外，也謝謝妻子「一直是我最大支持的力量」，接著更當眾親吻妻子臉頰，引起現場支持者尖叫歡呼。

2020立委選舉台北市共有8選區，台北市第3選舉區（中山、北松山）此次由中國國民黨蔣萬安11萬2784票，得票數達51.4380%、民主進步黨吳怡農9萬9539票，得票率達45.3973%、台灣民眾黨何景榮得票5730票、安定力量田方宇1209票，4人角逐最後由蔣萬安勝出，連任立委。

蔣萬安11日晚間與爸爸蔣孝嚴、妻兒一起出面發表勝選感言，除了感謝一路挺他、願意跟他一起奮鬥的支持者外，也謝謝家人一直以來的陪伴與鼓勵，表示妻子「一直是我最大支持的力量」，下一秒更在大家的慫恿、鼓勵聲中親吻妻子的臉頰，引起現場支持者尖叫歡呼。

▲打敗帥勁敵吳怡農穩住藍營票倉，蔣萬安喜吻妻子「一直是我最大支持的力量。」（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

他也稱讚這一次對手的實力相當堅強，而且以不謾罵、不抹黑的方式，讓雙方打了一場正面的選戰，未來會努力把立委的身份做好，如同四年前承諾般繼續為選民服務，同時他也認同其他候選人有些政見真的很不錯，未來會努力鑽研參考，希望能在國會上推動。

針對國民黨整體選情失利，他表示這一次國民黨輸了選戰「將會好好反省」，並指出非單是一事件造成敗選，而是全面性的問題才導致敗選，這也代表已經到需要改革的時候了。