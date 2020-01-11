LIVE／即時開票看《ETtoday新聞雲》　五大電視台統計票數一次看

文／App小組

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2020全國區域立委候選人、政黨票一次看

根據中選會數據，本屆總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人，平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9833人，山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5115人。

過往總統大選投票率與得票數，2000年投票率為82.69％，陳水扁以497萬7697勝選；2004年投票率80.28，陳水扁以647萬1970連任成功。

2008年投票率76.33％，馬英九獲得765萬9014勝選；2012年投票率74.38%，馬英九以689萬1139票連任成功。2016年投票率66.27%，蔡英文以689萬4744取得勝利。

▼歷屆總統大選投票率。（圖／記者李帛窈製作）