春節不回家「投票也一定要回來」！台商斥：反滲透法把我們都逼回來

▲在上海虹橋機場等待的旅客。（圖／記者陳政錄攝）

記者鄭思楠／台北報導

距離2020年總統大選倒數不到12小時，由於今年春節是1月25日，時間與1月11日投票日相當接近。有不少台商表示，春節不回家，投票也一定要趕回來，「為自己的事業盡力。」一位陳姓台商義憤填膺的表示，這次台商返鄉投票意願如此高，就是因為反滲透法，「反滲透法就是綠色恐怖，如果不貢獻力量，台商就得繼續過苦日子！」

近年來兩岸交流漸冷，關係倒退再倒退，直接衝擊經濟。北企經理事長、前陸委會副主委高長甚至斷言，「2019年是過去10年最糟糕的一年，卻可能是未來10年最好的一年。」種種因素激化台商、台青返鄉投票，迫切希望改變現狀。

目前，有許多大陸的台商們都已經陸續回到台灣，準備投下自己神聖的一票。根據過往統計，每次大選大陸台商、台胞返鄉投票人次在10多萬人左右，而據藍營於造勢活動中喊出的統計數據，今年人數將達到25到30萬。

《ETtoday新聞雲》記者採訪發現，此次，台商堅決「投藍」的意志依舊沒有改變。在上海從事文化傳播產業的台商林怡慧談到，自己已經來大陸拼搏20多年，這次是專門為大選趕回來，19日就要再去上海，春節也不能在台灣過，「但還是選擇在這時候回來，因為不投票真的不行。」

備受爭議的《反滲透法》於去年年底通過，台商、台青都是首當其衝的高風險族群。在大陸佈局多年生意版圖的陳姓台商表示，據他了解此次台商返鄉投票熱度遠勝以往，之前很多人覺得可投可不投，「可是因為反滲透法，這次都把台商逼回來投票了。」

▲豪門國際開發董事長簡廷在。（圖／記者鄭思楠攝）

此外，隨著這幾年大陸經濟成長持續下跌、中美貿易戰不斷延燒、外資逃離大陸，台商逐漸回流，不少到大陸工作的台灣人紛紛回台工作。豪門國際開發董事長簡廷則認為，「因為兩岸關係遇冷，台商很多不敢去發揮，不敢去大膽的交流，處境真的非常尷尬。」

吳姓台商曾經在上海工作12年，但半年前就回到台灣，可是他卻認為自己是「被迫的回流」，「因為因為這4年工作已經越來越難做，兩岸關係冷凍是關鍵，如果還是這樣，台灣的未來將會非常可怕。」他提到，先前有跟不少台商聯絡，大家投票意願都很高，氛圍非常熱絡，「大家都希望讓兩岸關係有所改善。」

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