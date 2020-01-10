投韓國瑜都開嗜睡藥！女醫師急刪文「110字」回應：玩笑話

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者邱茀濱／綜合報導

距離2020大選已不到24小時，但藍營市議員詹江村近日發現，一名在桃園醫院任職的陳姓女醫師在其友人臉書上指出「要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他」的言論，讓他認為非常沒有醫德，並提醒病患請小心用藥。不過，怕事件進一步發酵，陳姓女醫師事後已將留言刪除，並在臉書上公開道歉。

陳姓女醫師稍早在她友人的臉書上留言「今天來看病的人我都試探性的問他投票給誰或誰會當選？要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他，或是衛教他們外面流感很多，不要去公共場所在家好好休息XDDD」，不久後就被藍營市議員發現，並向衛生局反映。

▲陳姓女醫師對自己的言論，深感抱歉。（圖／翻攝自桃園醫院官網）



據《中時電子報》報導，衛生局證實留言確實是陳姓醫師所寫，對方表示自己並沒有真的開嗜睡藥給病患，當時只是以開玩笑的方式輕鬆回應友人的貼文。目前，女醫師已將留言刪除，同時衛生局查無具體事證，初判沒有違反醫療相關法規，因此沒有開罰。

陳姓女醫師10日晚間也在臉書上發文道歉，表示她稍早在臉書上的留言純屬和朋友的玩笑話，但錯放至社群媒體造成截圖轉發。「本人看病一向本持醫師專業，絕不會給病人不適當藥物。」至於事件造成社會大眾的紛擾，她深感抱歉，並希望「大家能給我與家人一個平靜的生活」。此外，桃園醫院也指出，經約談該醫師後，發現對方並無特殊意思，院方已個別輔導與糾正。

▲陳姓女醫師和朋友的玩笑話，造成社會大眾的誤解，她刪留言並道歉。（圖／翻攝詹江村臉書）



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