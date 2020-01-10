「媽媽，爸爸很堅強」宋鎮邁感性發文　宋楚瑜：感謝萬水給我如此棒的孩子

▲宋楚瑜、宋鎮邁一家人。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜的女兒宋鎮邁一向低調，不過她在選前以2238字感性發文，「謝謝你體諒我對於工作的投入，我也很感謝你從來沒有要我從政接棒」，還說「媽媽，爸爸很堅強，但在他需要我的時候，我跟哥哥會努力替妳當他最堅強的支柱」，讓宋楚瑜不禁表示，「感謝萬水給我如此棒的孩子」。

宋楚瑜臉書指出，「我的女兒對工作很投入，她與她的事務所夥伴們為了改變生活環境燃燒小宇宙，所以沒太多時間幫我助選，這點我完全體諒」，他這輩子從未要求我的兒女從政，他們都做自己的事情，而且很認真，「這也是我的驕傲」。

宋楚瑜還說，「感謝萬水給我如此棒的孩子，雖然妳不在了，但我們三人還是非常認真地面對挑戰，盡量不吃甜食、靠著腎上腺素過活。堅持自己的理想，而且我們知道台灣有很多很多「默默」們也是如此，希望大家一起加油。

宋鎮邁在臉書指出，「老爸，這次選舉我沒有足夠的時間陪你跑行程、設計總部、做長輩圖，謝謝你體諒我對於工作的投入，我也很感謝你從來沒有要我從政接棒，讓我自在的追求我對於環境設計的實踐，與事務所的夥伴們為了成就改變生活環境燃(爆)燒(肝)我們的小宇宙。」

宋鎮邁說，「媽媽，爸爸很堅強，他自己也很會保養，盡量不偷吃甜的，但在他需要我的時候，我跟哥哥會努力替妳當他最堅強的支柱！最後她表示，「我相信我老爸｜老闆｜宋杯杯｜靠腎上腺素過活的辣個男人在面對挑戰的務實、堅持與耐煩！」

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