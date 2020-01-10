也要去投票！人氣咖哩店寅樂屋1/11下午5點才營業

▲位於台北的人氣咖哩店寅樂屋因為也要去投票，把選舉日下午5點才開始供餐。（圖／翻攝寅樂屋臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

1月11日是大選日，位於台北的人氣咖哩店寅樂屋因為也要去投票，把選舉日的營業時間延後，下午5點才開始供餐，還在臉書上說「希望大家都能走出去投票」。另外，為了能讓員工返鄉投票，執行公民權利，台中知名燒肉店「屋馬燒肉」日前也宣布1月11日全門市全都店休。

在台中深根且成功打響名號的屋馬燒肉，曾經被稱為台中最難訂位的燒肉店，因為貼心的服務以及新鮮美味的食材，深受大家的喜愛，屋馬燒肉27日在臉書粉絲專頁上公告，為了讓所有員工能夠返鄉投票，全台所有的屋馬燒肉門市將店休一天。公告一出讓網友大為稱讚，留言說「太帥了」、「太棒了」、「餐飲業者的好榜樣」，還有網友說「屋馬老闆給你按1千萬個讚，感謝你讓員工返鄉投票，非常感謝」。

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▲寅樂屋提供2種咖哩飯，營業7年累積不少忠實客人。（圖／翻攝寅樂屋臉書粉專）

寅樂屋是家位於台北捷運信義安和站附近、充滿復古文青風的日式咖哩專賣店，營業7年時間累積不少忠實客人，店家主要提供豬雞、牛肉2款咖哩飯，還有味增湯、半熟蛋等佐料可加點。店內充滿各種日式小物，座位數不多，搭配上燈光營造出一種小食堂的氛圍，深受不少饕客、文青族喜愛。

不過寅樂屋日前宣7月底將正式熄燈歇業，連同一旁的一席咖啡館也將同進退，主要原因為店面是家族所有，經過決定後預計在明年7月底將房子歸還家族，連帶一旁僅有1坪半、1個座位的一席咖啡館將一同熄燈。