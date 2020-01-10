鄰居深夜按16次電鈴嗆：慢慢跟你玩　法官「保障睡眠品質」打臉

記者黃翊婷／台北報導

許姓男子因為母親和吳姓鄰居有頂樓加蓋的糾紛，2018年5月18日晚間10時55分竟然跑去狂按鄰居家電鈴，把他們一家人吵到無法入睡，結果被新北地院依強制罪判處拘役30日，他不滿提出上訴。但高等法院法官認為，許男的行為的確足以干擾他人的睡眠品質，考量到雙方已經和解，最後裁定駁回上訴，同時宣告緩刑2年確定。

吳姓鄰居在接受一審審判時提到，許男雙親是住在5樓，兩家人曾經為了頂樓加蓋的違建起爭執，事發當天許男跑來按4樓的電鈴說要找5樓的人，還一邊按一邊罵，「我在樓上透過對講機告訴他這裡是4樓，後來又下樓告訴他5樓電鈴按鈕的正確位置，他還是一直按我家的，還跟我說『要慢慢跟你玩』。」

▲許男辯稱自己是喝醉按錯電鈴，不是故意找鄰居麻煩。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

由於許男按電鈴的方式是間歇性的，加上當時已經將近深夜11時，吳男一家人原本準備就寢，被這麼一鬧根本無法入睡，妻子、兒女也都很害怕，搞得大家情緒很緊張，不得已才決定報警。

雖然許男強調自己當天真的是要去探望父親，因為喝醉酒才會按錯電鈴，但一審法官調閱公寓的監視器畫面，發現他在半小時內按了整整16次，走路姿勢也很平穩，不像是喝醉酒的人，因此依強制罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲半小時內連續聽到16次電鈴，大部分的人應該都會吵到無法好好睡覺。（示意圖／記者嚴云岑攝，與本案無關）

許男不認為自己有錯，收到一審判決後隨即提出上訴。全案來到高等法院，法官認為，睡眠是人類生活不可或缺的生理歷程，法律應該保障人民的居住安寧與睡眠品質，許男在深夜的30分鐘內連按16次電鈴，每次的持續時間、間隔以及長短都不一，的確會影響到他人安寧。

法官接著表示，許男的行為相當於是以間接對物施用強暴的方式，來干擾吳男一家人的作息，一審量刑並無不妥，考量到他雖然還是不認錯，但已經與吳男達成和解，加上沒有任何前科紀錄，最後維持一審判決，裁定駁回上訴，同時宣告緩刑2年，全案確定。

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