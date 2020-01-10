　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

校車司機邊開邊脫褲猥褻　高三女見藍色內褲嚇壞「他有抬屁股」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台中郭姓校車司機2017年11月間開車載送學生下課返家，發現該路線最後下車的是患有自閉症、輕度智能障礙的小玲（化名），於是便把女學生叫來坐在駕駛座右側的引擎蓋上，自己則一邊開車一邊脫褲子，還強拉對方的手撫摸下體；雖然他挨告後矢口否認，最後仍因為一件藍色內褲，被台中地院合議庭依強制猥褻罪判處3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼公車,巴士（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小玲搭乘校車返家，卻遇到色司機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，郭男2017年8月開始在某公司擔任司機，接著被派往台中某私立高中擔任校車司機，同年11月某日下午他一如往常駕駛客運送學生下課返家，當時車上只剩下就讀特教班的小玲，於是開口要求女學生坐到駕駛座右方的引擎蓋上，被拒絕後仍不死心，再度開口提出要求，對方不敢再拒絕，這才從第二排靠窗的位置移動到第一排靠走道的座位，最後才坐到引擎蓋上。

接著，郭男開始詢問小玲是否有交男朋友，還一邊開車一邊脫褲子，趁著車上只有他們兩人，乾脆裸露生殖器並藉口要玩親親，完全把女方反抗「老師說女生不可以碰男生的身體」當耳邊風，強行拉手撫摸自己的下體。小玲最後雖然平安返家，但身心嚴重受創，忍了整整一天才傳訊息向班導師求助，「老師我的身體差點被校車司機摸過，請校車司機不要對我性騷擾好嗎？」

▲▼巴士,客運,座位,車,公車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小玲將受害過程告訴班導師，希望司機不要再對自己性騷擾。

對於女學生的指控，郭男堅稱自己絕對沒有對小玲伸出鹹豬手，「我沒有叫她過來前面坐，是她自己從第二排移到第一排的位置坐，我只有問她有沒有男朋友，後來就沒有再交談，上述的事情都沒有發生，我在交談過程中也沒有覺得她有任何異常。」

但小玲每次接受訊問證詞都很一致，甚至還能描述許多細節，她說，當時自己還在唸高中三年級，是司機叫她去引擎蓋上的平台坐，而且只用左手抓著方向盤，右手則伸過來撫摸她的胸部和大腿，還說要玩嘴對嘴的親親，差一點就被得逞，接著又抓手強迫撫摸下體，「他有穿褲子，內褲是藍色的，他就坐在位置上，把褲子脫掉露出褲頭」、「他放開我的手在位置上把褲子穿回去，還有把屁股抬起來，所以褲子是有拉下來的」。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲這件事情對當時就讀高三的小玲打擊很大。

班導師也出面作證，小玲患有自閉症，自閉症有一個特質就是「老實樹」，向來都是有話直說、幾乎不會說謊，「我沒有聽過她說謊」；家人也強調，她當天返家時情緒明顯很低落，都不講話，連觀看最愛的卡通也不笑，後來週一換了新的校車司機，她就笑了，這種情形以前並沒有發生過。

台中地院合議庭認為，郭男先前才因為觸犯加重強制性交案被判刑確定，如今又對患有輕度智能障礙的小玲出手，造成無法抹滅的心靈創傷，所生危害非輕，考量到他事後並未與受害者家屬達成和解，難認態度良好，最後依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪判處3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

ET快訊
單男夜市點魚蛋「跟女同學一樣辣」　下秒誠實回答惹怒對方
快訊／美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力
童星淪詐欺通緝犯「偷超商飯糰度日」　知情人士曝：他隔代教養
楊秋興表態力挺蔡英文連任　列5理由反韓「接續罷免高雄市長」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

王立強間諜案　北檢已密訊向心夫妻的豪宅房客…不排除傳喚蔡正元

屋主火災逃難躲廁所！救出已變「燻黑遺體」　消防員見屍嘆：犯致命錯誤

桃園前一個議員賄選下台　另一位遞補僅21天…也因賄選判刑3年

拖吊車司機喝了孟婆湯！吊桿沒收撞爛桃機通道天花板　小黃急閃幸未釀傷亡

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩　流淚自責：壓力大到保不住

「野狼125之狼」虐打兩女逃19年　追訴期滿前性侵國中女全被揪出

台南女網拍帳號被盜賣禁藥　盜用者傳訊嗆抓不到：妳的評價好

童星淪詐欺通緝犯「偷超商飯糰度日」　知情人士曝：他隔代教養

校車司機邊開邊脫褲猥褻　高三女見藍色內褲嚇壞「他有抬屁股」

屋主火災逃難躲廁所！救出已變「燻黑遺體」　消防員見屍嘆：犯致命錯誤

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

台南女網拍帳號被盜賣禁藥　盜用者傳訊嗆抓不到：妳的評價好

童星淪詐欺通緝犯「偷超商飯糰度日」　知情人士曝：他隔代教養

校車司機邊開邊脫褲猥褻　高三女見藍色內褲嚇壞「他有抬屁股」

屋主火災逃難躲廁所！救出已變「燻黑遺體」　消防員見屍嘆：犯致命錯誤

潤寅詐貸386億！替父母脫產滅證遭關押　「百億千金」不曾掉過一滴淚

前股市大亨之女霸住旅館　房間搞成垃圾堆「沒地方走路」網驚呆

警校生跑3千公尺昏迷成植物人　家屬提告國賠近3000萬

王立強間諜案　北檢已密訊向心夫妻的豪宅房客…不排除傳喚蔡正元

彰化「鐵絲白骨屍」穿男內褲！死者「忽男忽女」　法醫也傻眼

她叫已婚上屬「親愛的」... 2人關係好到「進摩鐵」　正宮怒帶2孩跟車抓姦！

3次突襲讓柯文哲陣營炸鍋　民眾黨選前之夜不邀郭台銘　

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

台南女網拍帳號被盜賣禁藥　盜用者傳訊嗆抓不到：妳的評價好

小勞勃道尼曝《杜立德》最愛動物：我的Uber　網敲碗「居然不是湯姆霍蘭德」

學測社會注意時事　性別平等、外交、少子化議題有機會入題

美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

SBL／不怕台啤好手排擠效應　黃泓瀚：只有奪冠才是真的

童星淪詐欺通緝犯「偷超商飯糰度日」　知情人士曝：他隔代教養

選前之夜聚「眾」不怕沒大咖　柯文哲催票台灣重開機

SBL／台啤輕鬆打狠宰裕隆　上半季封王魔術數字剩M2

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

童星淪詐欺通緝犯　偷超商飯糰度日

替父母脫產滅證遭關押　百億千金不曾掉過一滴淚

火災逃慘死　消防員：犯致命錯誤

影／把桃機當塑膠！3000萬大麻花闖關下場曝

國一生遭學長霸凌…「外套蓋頭」猛捶濺血！

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

「鐵絲白骨屍」忽男忽女　法醫也傻眼

驚悚影片曝！彰化男「小跑步過馬路」遭輾斃

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

東吳情侶至死相隨...男友遺言：歌曲著作權給女友

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

即／彰化父子過馬路　連結車輾父命危

更多熱門

相關新聞

已婚男主管強載女移工摩鐵性侵

已婚男主管強載女移工摩鐵性侵

已婚有妻小的紀姓男子身為菲律賓籍女移工公司主管，覬覦美色，常對她開黃腔「看奶奶」、邀約「上摩鐵」。妃妃誤上紀男的車後，半推半就答應去摩鐵，卻遭他違反意願上下其手，內褲多次遭褪下，最後妃妃哭喊「想想妻小」紀男才作罷。台中地院審結，認定紀男強制性交未遂，判他1年4月。全案可上訴。

櫃哥夜店摟腰女會計　8萬元飛了

櫃哥夜店摟腰女會計　8萬元飛了

對警動粗辱罵出庭裝傻　一句話露餡

對警動粗辱罵出庭裝傻　一句話露餡

20越工殺小黑烹食恐付百萬代價

20越工殺小黑烹食恐付百萬代價

幫男友消災　女大生下藥助性侵閨蜜

幫男友消災　女大生下藥助性侵閨蜜

關鍵字：

台中地院強制猥褻罪

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

Joy承認患體化症！「心理情緒問題」導致生病

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面