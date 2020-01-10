校車司機邊開邊脫褲猥褻　高三女見藍色內褲嚇壞「他有抬屁股」

記者黃翊婷／綜合報導

台中郭姓校車司機2017年11月間開車載送學生下課返家，發現該路線最後下車的是患有自閉症、輕度智能障礙的小玲（化名），於是便把女學生叫來坐在駕駛座右側的引擎蓋上，自己則一邊開車一邊脫褲子，還強拉對方的手撫摸下體；雖然他挨告後矢口否認，最後仍因為一件藍色內褲，被台中地院合議庭依強制猥褻罪判處3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲小玲搭乘校車返家，卻遇到色司機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，郭男2017年8月開始在某公司擔任司機，接著被派往台中某私立高中擔任校車司機，同年11月某日下午他一如往常駕駛客運送學生下課返家，當時車上只剩下就讀特教班的小玲，於是開口要求女學生坐到駕駛座右方的引擎蓋上，被拒絕後仍不死心，再度開口提出要求，對方不敢再拒絕，這才從第二排靠窗的位置移動到第一排靠走道的座位，最後才坐到引擎蓋上。

接著，郭男開始詢問小玲是否有交男朋友，還一邊開車一邊脫褲子，趁著車上只有他們兩人，乾脆裸露生殖器並藉口要玩親親，完全把女方反抗「老師說女生不可以碰男生的身體」當耳邊風，強行拉手撫摸自己的下體。小玲最後雖然平安返家，但身心嚴重受創，忍了整整一天才傳訊息向班導師求助，「老師我的身體差點被校車司機摸過，請校車司機不要對我性騷擾好嗎？」

▲小玲將受害過程告訴班導師，希望司機不要再對自己性騷擾。

對於女學生的指控，郭男堅稱自己絕對沒有對小玲伸出鹹豬手，「我沒有叫她過來前面坐，是她自己從第二排移到第一排的位置坐，我只有問她有沒有男朋友，後來就沒有再交談，上述的事情都沒有發生，我在交談過程中也沒有覺得她有任何異常。」

但小玲每次接受訊問證詞都很一致，甚至還能描述許多細節，她說，當時自己還在唸高中三年級，是司機叫她去引擎蓋上的平台坐，而且只用左手抓著方向盤，右手則伸過來撫摸她的胸部和大腿，還說要玩嘴對嘴的親親，差一點就被得逞，接著又抓手強迫撫摸下體，「他有穿褲子，內褲是藍色的，他就坐在位置上，把褲子脫掉露出褲頭」、「他放開我的手在位置上把褲子穿回去，還有把屁股抬起來，所以褲子是有拉下來的」。

▲這件事情對當時就讀高三的小玲打擊很大。

班導師也出面作證，小玲患有自閉症，自閉症有一個特質就是「老實樹」，向來都是有話直說、幾乎不會說謊，「我沒有聽過她說謊」；家人也強調，她當天返家時情緒明顯很低落，都不講話，連觀看最愛的卡通也不笑，後來週一換了新的校車司機，她就笑了，這種情形以前並沒有發生過。

台中地院合議庭認為，郭男先前才因為觸犯加重強制性交案被判刑確定，如今又對患有輕度智能障礙的小玲出手，造成無法抹滅的心靈創傷，所生危害非輕，考量到他事後並未與受害者家屬達成和解，難認態度良好，最後依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪判處3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。