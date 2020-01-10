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韓國瑜選前之夜「決戰高雄」！50萬人大拚場　「三山造勢」震撼重現

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,韓國瑜,張善政。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜選前之夜將與蔡英文決戰高雄。（圖／記者李毓康攝）

記者洪正達／高雄報導

總統大選剩下不到一天就要投票，雙方陣營不約而同都在選前之夜「決戰高雄」，挑戰總統大位的國民黨候選人韓國瑜將在10日當天將從南投出發，陪地區立委進行造勢後，傍晚便會直奔高雄台糖物流園區，其中藍營選前之夜舞台特別以總統府外型打造，引起外界熱烈討論。

在韓國瑜競總今天所規劃的行程中，首先在下午2點前往南投配同力拼連任的立委許淑華掃街，3點鐘原班人馬再前往也是力拼連任的馬文君進行掃街拜票，全部行程結束後立刻直奔高雄台糖物流園區山參加「選前之夜千軍萬馬高雄見」，韓國瑜本人預計在晚間的21點05分上台。

在節目流程部分，選前之夜晚會時間從晚間6點起到10點，上台助講的部分依序由周錫瑋、葉匡時、謝龍介、胡志強、李四川、黃健庭，以及李四川，中間由表演由黃俊雄布袋戲及謝龍介、苦海女神龍黃鳳儀進行《台語四句聯大PK》，最後除了3位神秘嘉賓登台外，韓國瑜將於晚間9點5分上台，過程中還會與新北板橋晚會進行連線，是否能重現當初市長選戰中的氣勢，不過到底「神秘嘉賓」是誰，韓陣營全數守口如瓶，堅持不透露半點資訊。

▲▼ 韓國於總統府 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜選前之夜舞台以總統府外型打造。（圖／記者洪正達攝）

不過，外界較感興趣的仍然是「人數」，就在9日凱道造勢，台上主持人宣布台下參加人數已到達100萬，讓所有人鬥志高昂，韓國瑜更在凱道造勢結束後，在個人臉書以992字道出心中的感謝，除了答謝韓粉們長期以來的支持，更強調「謝謝今天晚上的每一個你，祈禱1月11日我們能一起敲響『台灣安全、人民有錢』的希望鐘聲，讓中華民國再次歡鑼喜鼓、響亮世界」。

韓國瑜2018年與陳其邁競逐高雄市長時，在同黨同志及楊秋興、王金平的幫助下，在三山造勢「岡山、鳳山、旗山」衝出高人氣，並在當年的開票夜狂贏對手15萬票，不過就在上任市長不到幾個月後，以一句「Yes,I do」投入2020總統大選，隨後定調選舉主軸為「台灣安全，人民有錢」，並在10月份向高雄市政府請假拚選舉至今，雖在整個過程中曾有當初的戰友求去、離開，甚至反噬，但韓國瑜仍堅持自己路線，發動「下鄉請益」前往全台各縣市傾聽基層。

▲▼ 韓國瑜選前夜交管 。（圖／交大提供）

▲選前之夜交管將封閉台糖園區周邊道路。（圖／高雄市機大提供）

因應選前可能出現的大量人潮，高雄市交通大隊表示，在「韓國瑜台糖物流園區選前之夜」緊鄰捷運站，預計將吸引眾大量民眾參與，為避免相關路段交通出現壅塞，交大提醒民眾，相關活動地點、路線及疏導管制將有4階段措施：第一階段封閉中華五路（正勤路至時代大道南北雙向全線道），疏導所有車輛改道正勤路、時代大道，並封閉中華五路939巷（成功路到939）巷進行管制，只出不進。

第二階段交管措施將增加封閉時代大道（中華路至成功路段），一樣採取只出不進；第三階段管制中華五路（正勤至凱旋路）、時代大道（中山至成功路），疏導散場人潮，個階段管制的時段將視當下的人潮多寡進行彈性管制，不過由於現場緊鄰輕軌及捷運，仍鼓勵民眾多加利用。

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