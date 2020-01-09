韓造勢突破80萬人！網算聚集速度「10mins多10萬人」嚇傻：疊羅漢逆？

▲不少韓粉出席「台灣安全 人民有錢 凱道勝利」晚會。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／柯振中報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢，許多韓粉身穿國旗裝、手持國旗到場力挺，也有不少大咖前往致詞。主辦單位晚間8點宣布，現場人數已達80萬，讓外界相當震驚。不過也有人在網路上吐槽，人數每十分鐘就有10萬人湧入，比跨年人潮還誇張，「是疊羅漢逆？」

這場造勢晚會傍晚5點正式開始，截至下午4點，主辦單位已喊出「人數達10萬」；晚間6點40分時，主持人更是高喊，現場人數突破50萬人，7點40分更是達到了70萬人，人數增加的速度相當快，讓不少人感到震驚。

▲主持人宣布，現場人數突破80萬人。（圖／ETtoday攝影中心攝）



主持人沈玉琳晚間8點08分在台上指出，現場人數已達80萬人，韓國瑜的支持者正在「凱道寫歷史」。對此，有網友在PTT上分享人數突破的報導，認為灌水太過誇張，「標題更新，已經破70萬啦！我大韓總果然要征服宇宙了！」

貼文發出後，不少人出面吐槽，「剛不是才10萬，灌水到20萬，現在又變50萬」、「韓粉都會影分身之術」、「20萬變50萬了，我拉個屎回來會不會變成2300萬」、「超濠洨，75分鐘從10萬變50萬」、「一小時暴增三十萬人＠＠，中華民國陸海空三軍總數18萬，也不可能一小時集結凱道完畢啊」、「一個小時從10萬跳到50萬…比跨年還誇張XD」。

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