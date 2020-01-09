桃園憲光二村迎春　真人圖書館邀你聊眷村時光

▲桃園憲光二村舉辦「眷村迎春」活動。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節將至，為讓市民重溫過往眷村富有人情味的過年氣氛，桃園市政府文化局與龜山區公所合作，2020大選後第二天(1月12日、星期日）上午9時30分在龜山憲光二村舉辦「眷村迎春」活動，以眷村闖關遊戲、揮毫贈春聯、在地市集及精彩音樂表演，增添年節氛圍。

▲桃園憲光二村舉辦「眷村迎春」，有揮毫贈春聯活動。（圖／市府提供）

文化局表示，迎春活動以社區「真人圖書館」為主題，邀請到在地家族及新住民帶來他們在龜山的生命故事及記憶中的美食。見證民國1968年憲光建村的梁家在眷村還沒蓋的時候，就在這塊土地上養牛及耕種，最懷念的就是母親手作的客家味蘿蔔糕；龜山過溪山上的平埔族阿桑，將閩南與原住民的文化元素結合，帶來多元文化融合的特色美食。另外來有來到龜山辛苦打拼的泰國、菲律賓朋友，與民眾分享他們家鄉的好味道，讓你看見龜山家族及移人的足跡。

▲醒吾科技大學地方創生實驗班合作規劃眷村闖關遊戲，以憲光二村方伯故事為藍本，設計雜貨店、書信及童玩等眷村情境式遊戲。（圖／市府提供）

此外，醒吾科技大學地方創生實驗班合作規劃眷村闖關遊戲，以憲光二村方伯故事為藍本，設計雜貨店、書信及童玩等眷村情境式遊戲，參與民眾可與學生扮演的角色互動，帶你在闖關解任務、玩懷舊踩高翹及踩報紙遊戲，重溫眷村黃金歲月及童年美好時光。

表演活動邀請到桃園市北門國小扯鈴隊演出，還有開南大學嘻哈社及炫樂團演出，多元豐富，邀你體驗不一樣的春節氣氛。除上述精彩活動，還有學青眷潮時驗室特展出過往學生創作成果，下午還有慢聊咖啡日，歡迎長輩朋友一同來眷村散步，分享眷村故事。

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