「讓1/11成為蔡英文反省的好日子」　朱立倫率14縣市長力挺韓國瑜

▲韓國瑜全國競選總部主委朱立倫助講。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統大選倒數計時，國民黨總統候選人韓國瑜號召百萬庶民9日晚上集結凱道大造勢，由藝人利菁、沈玉琳擔任晚會主持人，並由韓國瑜全國競選總部主委長朱立倫帶領14位藍營縣市長出席力挺。朱立倫呼籲，在最後一天大家要下定決心、用民主的選票下架民進黨，「讓1月11日成為民進黨、蔡英文反省的好日子」。

根據韓陣營的流程規劃，凱道大造勢於傍晚5時開始，藝人利菁、沈玉琳擔任晚會主持人。晚間7時起，國民黨執政15個縣市首長會陸續助講，替韓國瑜進行最後催票，上台的順序依規劃是澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，最後由朱立倫領軍14位縣市首長一字排開，展現藍營團結氣勢。

▲國民黨凱道勝利晚會。（圖／記者湯興漢攝）



楊鎮浯表示，金門人在70年前的古寧頭戰役、60年前的八二三砲戰成功捍衛了中華民國，「後天這一場捍衛中華民國的戰役，我們也有信心一定會贏」。賴峰偉則說，2018年我們國民黨打了一隻漂亮的全壘打，當選了15席縣市首長，就是因為民進黨施政無能，呼籲大家2020年能夠再打一隻更漂亮的全壘打，把韓國瑜送上總統府。

劉增應說，韓國瑜主張「台灣安全、人民有錢」，這就是國家最重要且核心的價值與目標，也是所有國人期望的。他指出，韓國瑜於民國67年至69年在馬祖當兵，連江縣政府準備將韓國瑜當時的連長辦公室整理起來，讓大家未來到馬祖除了看美景、藍眼淚、喝高粱酒與吃美食之外，還可以順道參觀韓國瑜的辦公室。

林姿妙表示，希望2020年能夠順利翻轉台灣，讓台灣人民過幸福的日子，剩下兩天大大家要團結合作，勇敢地站出來為韓國瑜加油。饒慶鈴也說，台東是全台最乾淨、最有人情味的地方，希望所有台東鄉親集中力量，把選票集中投給韓國瑜。

徐榛蔚則說，四年前總統蔡英文到了花蓮，承諾當選後將以花東交通為優先，但如今除了蘇花改一期完工以外毫無建樹，且不管是蘇花改、還是台鐵雙軌電氣化的410億經費，都是由前總統馬英九所規劃。

徐榛蔚說，去年6月8日韓國瑜造訪花蓮是花蓮縣有史以來最大的造勢，韓國瑜也承諾當選總統後將完成蘇花改二期、環島高速路網，為台灣交通建設補上最後一角，從宜蘭到屏東「打開所有台灣交通的任督二脈」，直言這才是國家元首的願景，希望大家團結所有力量支持韓國瑜。

▲全國競選總部主委朱立倫助講。（圖／記者李毓康攝）



朱立倫表示，過去大家都知道，全台灣最大黨叫做「討厭民進黨」，可是這段期間民進黨透過各種操作、抹黑與抹紅，希望將這場選舉變成「討厭共產黨」的選舉，但國民黨才是永遠站在中華民國、堅守民主自由價值的支持者。

朱立倫呼籲，在選舉的最後一天大家要下定決心、用民主的選票下架民進黨，「讓1月11日成為民進黨、蔡英文反省的好日子」，也讓台灣重新站起來、中華民國重新站起來。

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