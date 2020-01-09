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天津路年貨大街開賣！撒10萬紅包　盧秀燕：鼠年行大運

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▲盧秀燕出席天津商圈年貨大街開賣活動。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席天津商圈年貨大街開賣活動。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為期14天的台中市天津路服飾商圈年貨大街9日起開賣，現場超過250個攤位，包括糖果餅乾、南北雜貨、台灣特色小吃及批發服飾等，現場還狂撒10萬元購衣券，熱鬧滾滾，市長盧秀燕也到場祝賀，她說商圈貨色齊全、品質好、價格公道，她是最好的見證人，祝福市民金銀財寶「鼠」不完，鼠年行大運。

▲盧秀燕出席天津商圈年貨大街開賣活動。（圖／台中市政府提供）

▲10萬元紅包從天而降，吸引不少民眾爭搶。

天津路服飾商圈年貨大街從9日進行到23日，下午舉辦開幕儀式，面額1百元、1千張，總價10萬元的紅包從天而降，吸引大批民眾參加，氣氛非常熱鬧，「我是最好的見證人」，盧秀燕說，她在天津商圈長大，商圈貨色齊全、品質好、價格公道，買東西還會送獎品，好康數不完，台灣人過年就是要「戴新帽、穿新衣、買新鞋」，打扮得漂漂亮亮，新的一年就會有好運氣，全家老小一次採購行頭，在天津商圈買最好。

天津商圈管理委員會主委李進祥表示，年貨大街活動期間，到商圈會員店家消費滿3百元，可獲得摸彩券參加抽獎，獎項包括GOGORO 3電動機車2台、iPhone11手機3支、價值1萬元鼠年造型黃金10枚及總價30萬元的購物券等，總價值高達60萬元，摸彩箱在23日中午12點封箱，當天下午3點抽獎。

李進祥指出，天津商圈年貨大街活動已經有17年歷史，為吸引更多民眾到商圈消費，管委會每年摸彩活動都推陳出新，今年大獎改成3種不同形式呈現，除了今天的「10萬元財神爺喜從天降撒紅包」之外，18日還會再撒10萬元紅包，此外，還有30萬元的購物券作為摸彩品送給民眾，希望刺激消費，創造倍數經濟效益。

經濟發展局表示，天津商圈年貨大街是台中市商圈活動中最重要的活動之一，往年活動都吸引數十萬民眾前往消費，且招募攤商不能與原有服飾商圈店家商品重複，共同建構異質市場，擴大經濟規模。

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