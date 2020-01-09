選前假訊息滿天飛　台南藍軍：我們給你真消息！

▲選前假訊息滿天飛，台南市議會國民黨在投票前給民眾正確消息。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

投票前夕，坊間盛傳蔡淑惠有婦女保障名額已當選、持舊身分證不能投票等紛亂訊息，真假消息困擾很多選民！台南市議會國民黨團特別召開記者會澄清，蔡淑惠選區域立委，只選一席，沒有婦女保障名額，這是假消息。

黨團也提供有效投票教戰守則安民心，第一、立委投票所跟議員投票所不盡相同，請選民不要跑錯投票所，第二、舊身分證不能投票，指的是照片在身分證中間95年以前的舊證，全台南市只有609人，其他沒有改鄰里的新證，仍是可以投票的，至於穿國旗裝能進投票所嗎？答案是可以，但為防衝突，黨團並不鼓勵。



蔡淑惠參與立委第五選區選舉飽受謠言困擾，很多選民在不同場合紛紛恭喜她，因婦女保障名額已當選第五選區立委，她怒批整個選舉過程，不斷栽贓陷害抹黑她，現在到了投票前夕，又不擇手段的利用耳語部隊，跟著垃圾車或在市場內，散播她有婦女保障名額，她已當選，票不用投給她的謠言。

蔡淑惠強調，唯一真消息就是選票全力支持她，第五選區就會有一位優質的女性立法委員，如果她在五男一女候選人的第五選區有婦女保障名額，蔡英文選總統，韓國瑜等兩位候選人都是男性，小英是唯一女性，現在是不是應該恭喜小英連任成功，票不用投給小英了。製造區域立委選舉婦女保障名額的謠言，意圖使人不當選，違反選罷法，還藐視女性區域立委候選人，這樣的人還有資格選立委嗎？

國民黨團發言人王家貞表示，民進黨為了箝制言論自由，說散布假新聞關3天、違反程序強推反滲透法、用社維法約談恫嚇百姓，卻在具有公文書地位的選舉公報，學歷欄找不到國民黨副總統候選人張善政的學歷，讓擁有康乃爾大學環工博士學位的張善政學歷上只記載台大土木工程學士，反觀蔡英文博士學位，中選會仍登載，如此不公有差別待遇，為何不見檢調約談調查？

許至椿、盧崑福和李中岑共同表示，網路發達真假消息難辨，建議民政局和台南市選委會，發現有假消息影響選舉，應該立刻有單一窗口出面澄清，以免選民被誤導，民進黨執政這些年，只要是對民進黨不利的就是假消息，對民進黨有利的就是真消息，永遠兩套標準，執政無能奧步一堆，請選民支持二號國民黨總統副總統候選人，政黨票投九號國民黨，也全力支持台南市6位國民黨提名的區域立委候選人。

國民黨團記者會也邀請民政局專委楊雅苓、科長張森穆、台南市選委會第一組組長許慈倫為民眾釋疑，何謂新舊身分證？官員們解釋，舊身分證指的是94年12月21日以前，照片在中間，背面是用手寫的身分證，全台南市只有609人，這些人有的被宣告失蹤，有二百多人則是租屋遷戶口，搬離後沒遷出，被房東查出只能寄籍於區公所，這609人沒換新身分證，是無法投票的，其他身分證就算沒有更改新的鄰里，仍是可以投票的，不用擔心。

最後，發言人王家貞也提醒選民，立委投票所跟議員投票所不盡相同，請選民不要跑錯投票所，至於有選民關心穿國旗裝能進投票所嗎？答案是可以，但為防民進黨假冒韓粉穿國旗裝破壞選情製造衝突，黨團請大家穿一般家居服投票，1月11日是下架民進黨的日子，不論民進黨出任何奧步，請冷靜面對不要上當。