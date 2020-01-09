張善政嘉義拉抬傅大偉　強調韓國瑜「六塊肌計畫」取代大南方

▲▼ 張善政嘉義市造勢掃街，拉抬傅大偉選情。（圖／傅大偉競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨副總統候選人張善政9日上午到嘉義市造勢，抵達立委候選人傅大偉競選總部加油打氣及掃街拜票；針對地方需求的鐵路高架經費中央全額負擔及西區國民運動中心闢建案等，張善政表示，只要國民黨重返執政，會充分配合，他還強調，韓國瑜才會真正捍衛中華民國。

▲▼ 張善政黃敏惠搭戰車拉抬傅大偉。（圖／傅大偉競選總部提供）

張善政抵達傅大偉競選總部，市長黃敏惠、傅大偉及支持者到場歡迎，張善政在「真愛台灣，守護嘉義」文宣牆上簽名，即隨上二樓與地方人士交換意見，接著在總部門口發表演說。

▲▼ 張善政、黃敏惠及傅大偉等人掃街出發前大合照。（圖／傅大偉競選總部提供）

黃敏惠表示，張善政來嘉義市加油及鼓勵，期能在選戰的最後二天，帶動更大的能量，嘉義市的建設被中央忽略及遺忘，大家一定要團結及衝刺，攜手合作，爭取認同，贏得最後的勝利。

傅大偉指出，嘉義市未來的發展要走出康莊大道，建設的需求，希望張善政能聽到市民的心聲，像鐵路高架中央全額負擔跳票，闢建西區國民運動中心也跳票，是市民心中的痛，大南方計畫也跳過嘉義市，都讓市民感到憤怒，希望未來國民黨重返執政，能實現中央承諾，也能納入更多的建設案，讓嘉義市的建設不能停，嘉義向前行。

張善政說，蔡英文提出的大南方計畫跳過嘉義市，不令人意外，因為不是綠營執政的地區，不會照顧，況且，大南方計畫是撒錢的計畫，不要理它；韓國瑜提出的「六塊肌」計畫，有完整的規劃，能均衡地方發展。

他表示，體育署擬提升為體育部，將普設運動設施，嘉義市西區國民運動中心闢建案，他會支持，不用耽心；至於鐵路高架化工程款問題，只要都市計畫配合完整，經費會給予充分支持。

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