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捷運工地灌漿…為路過騎士瘋狂「上漆」竟超有藝術感！網讚：限量草間彌生

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▲▼噴漿。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲工地噴漿騎士上漆，藝術氣息引起網友讚嘆。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女騎士日前早上行經土城金城路三段捷運施工地，當時水泥預拌車正在灌漿噴濺，導致女騎士全身、整台機車都中獎，她深感無奈拍照PO文。警方調閱相關畫面，發現案發當時的畫面模糊，難以明確看出工地噴漿到機車的情形，且事後要請當事人到案指認，卻再也得不到回應。

臉書「爆料公社二館」貼出一文說，「1/3早上經過新北市土城金城路三段捷運施工旁後整身，整車變成如此悲慘，捷運局跟警察都不理會我這位貧民百姓」轄區派出所表示，已調閱相關畫面但仍需當事人指證，但這位女騎士目前未回電也沒出面。

▲▼噴漿。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲年底新款的噴漿褲。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

捷運局回應，已會同施工廠商進行初步了解，雖反映事項尚無明確事證是萬大線施工造成，不過已經由施工廠商協助機車美容，同時也會要求廠商嚴加注意，造成不便敬請見諒。

網友看了照片後紛紛留言，「這太潮了吧」、「這其實不關警察的事啊」、「沒看文字還以為哪隻鳥這麼會拉，範圍大又多」、「限量版草間彌生」、「只有我覺得滿好看嗎？」、「城市迷彩嗎」、「舊車變新車，好過年！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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