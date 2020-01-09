整修民宅3樓起重機「掛了」一個人　工頭大驚：這不是我的人！

▲台南市南區大同路2段750巷內1棟整修民宅，發現63歲劉姓男子陳屍該處，初步調查疑尋短身亡。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導



台南市南區大同路2段750巷內1棟整修民宅，9日近中午據報有工人吊在鷹架上，消防人員前往查處，發現63歲劉姓男子已明顯死亡，市警六分局調查發現，死者以繩索纏繞其頸部並打結，另一端綑綁於工地3樓之捲揚機設備上，初步調查疑尋短身亡，全案目前報請檢察官相驗中。

台南市消防局119勤務中心於上午11時46分許據報，台南市南區大同路2段750巷內1棟整修民宅有工人吊在2樓鷹架上，消防局據報派員前往查處，消防人員到場發現該名工人已明顯死亡，即報請台南市勞工局及市警六分局警方派員查處。

六分局警方據報到場查蒐證，發現死者陳屍在工地3樓，死者為63歲工地劉姓工人，9日工地停工，但死者並非這個工 地的工人，卻懸空吊掛於吊桿上，經消防局救護人員到場搶救，發現該男子身體僵硬，已氣絕身亡多時。警方勘查死者脖子上有人為纏繞之繩結，另一端綑綁於工地3樓之捲揚機設備上，研判非施工意外所致；現場經鑑識人員採證未發現有明顯打鬥等痕跡，初步研判疑似尋短。全案報請檢察官率法醫到場相驗中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►「時間對我們來說完全沒用！」