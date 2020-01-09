不顧男友在場等候！推拿師三點全摸辯：她亂動我才摸到

▲新北市陳姓國術館負責人，假借推拿，強制猥褻女子。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市長髮正妹曉晴（化名），2018年8月間在男友等多人陪同下，到新北市板橋區某國術館，接受陳姓推拿師的按摩。但推拿師竟見色心起，不顧曉晴男友在場等候，解開曉晴內衣、內褲，借機三點全撫摸。曉晴不滿提告，推拿師遭起訴後竟辯稱「是因為她掙扎扭動才摸到」。高等法院二審將推拿師判刑7月。可上訴。

判決指出，本案發生於2018年8月間，晚間7點半左右，曉晴經過人介紹，與男友、男友妹妹，男有妹妹的男友，一行4人到新北市板橋區國術館，接受陳姓推拿師的按摩。4個人同在小房間內，一開始由男友接受按摩，結束後改由曉晴趴上整復床，接受按摩。

曉晴一上床，陳姓推拿師就解開她內衣扣子，接著以手伸入曉晴內褲內撫摸臀部，再借曉晴仰躺，按摩脖子、鎖骨之際，將手伸入已解開內衣釦環之內衣內，來回撫摸乳頭2、3次，又借按摩曉晴鼠蹊部之際，隔著覆蓋在曉晴身上之薄毯，搓揉曉晴陰部3次。結束按摩後，曉晴神色驚恐、木然，一直到晚間回家後，才向男友哭訴。曉晴提告，檢方對推拿師提起公訴。

法院審理時，推拿師否認犯案，辯稱按摩背部時有用手抓工具，所以手指可能在過程中碰觸到曉晴臀部，另外可能是按摩過程中，曉晴覺得很痛、掙扎扭動，因而碰觸到，並非故意觸碰。一審法院不採信，認為推拿師的按摩過程顯然與正常推拿過程中不慎碰觸之情形迥異；因此認定推拿師本意在佯以按摩為由，試探觸摸，見曉晴不敢積極反抗後，遂無視曉晴意願，執意繼續碰觸曉晴的重點部位，強制猥褻得逞。一審將他判刑7月。

案經上訴，高等法院二審於9日宣判，高院仍認定推拿師有罪，駁回上訴，維持有期徒刑7月。可上訴。