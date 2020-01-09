大街撞見陌生男與妻聊天　醋夫O.S「必有曖昧」...衝向前暴打

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子懷疑妻子有小王，多次發現2人單獨碰面，8日下午2時許，又看到妻子與何男在騎樓下聊天，一時醋勁大發，衝向前揮拳質問「為什麼單獨跟我老婆出去？」，最後在路人的阻止下結束紛爭，事後2人並沒有報警，整個衝突過程被民眾拍下貼上網路。

▲三重林男懷疑何男是小王，當街揮拳暴打他 。（圖／翻攝自臉書「三重蘆洲幫」）

據了解，林姓男子發現妻子與何姓男子多次相約碰面，頻繁地讓他懷疑2人必有曖昧情愫；8日下午2時許，林男開車外出行經三重區碧華街時，又看到妻子與何男在騎樓下聊天，醋勁大發，直接衝上前質問「你是誰？為什麼跟我老婆再一起？」

▼民眾拍下貼網 。（圖／翻攝自臉書「三重蘆洲幫」）

何姓男子見林男火冒三丈連忙解釋「我只是跟你老婆在這講事情，你不要誤會」，林男根本不聽解釋大聲吼叫「那為什麼單獨跟我老婆出去？」，一手扯著何男衣服，一手朝頭部揮拳毆打，何男沒有反抗，彎著腰拼命解釋，連衣服都被扯到脫下。

最後路人向前制止，林男才放手逕自離去，整個過程被民眾用手機拍下，貼到臉書不公開社團；警方表示，被害的何姓男子並不提告，目前已經約談2人到案說明，將施暴的林男依社會秩序維護法送辦。

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