文昌筆招大財！台中洗錢水房QQ：我是你老闆　上海女會計中招狂匯逾億

▲洗錢水房放了一枝象徵「大筆進財」的「大型文昌筆」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、孫于珊／台中報導

大陸上海一家上億資本額的化學公司竟遭台灣洗錢犯用通訊軟體QQ冒稱「我是你老闆」，詐騙約3500萬元人民幣（逾新台幣1億餘元）！刑事局中打調查發現，主嫌廖姓男子等9人就藏身在台中市七期一處商辦大樓，掛羊頭賣狗肉！犯嫌落網後還胡扯，他們在從事「第三方支付」。全案依法移送台中地檢署偵辦。

以37歲廖男為首的犯罪集團於2019年7月間，用QQ假冒上海化工公司負責人身分，向會計謊稱有貨款要入帳，藉此拿到公司帳戶，隨後便陸續要求會計匯款數十萬至百萬人民幣到指定帳戶，前前後後共匯了約3500萬人民幣，會計事後才驚覺受騙，趕緊報警處理。

▲警方發現台灣洗錢犯竟藏身台中某商辦大樓，用QQ詐騙上海一家化工公司上億元。（圖／記者李忠憲翻攝）

上海公安尋求台灣協助調查，刑事局偵查第六大隊第六隊（中打）經蒐證數月，鎖定犯罪地點及犯嫌後，見時機成熟，便持台中地方法院搜索票將廖嫌及另一名掛名負責人30歲楊男等，共5男4女全部逮捕。同時發現洗錢水房內放了一枝象徵「大筆進財」的「大型文昌筆」，初步清查得知，該洗錢集團竟從2018年10月開始犯罪，不法獲利高達26億元台幣；並查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、分享器2台、桌上型電腦28組、筆記型及平板電腦、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1台及現金65萬元台幣等贓證物。

儘管廖男等嫌犯均否認犯罪，還瞎扯說他們在從事「第三方支付」，但人贓俱獲下，台中地檢署仍依法聲請羈押廖、楊獲准，其餘共犯5萬元至15萬元交保。

▼警方將犯嫌廖男、楊男等9人全數逮捕，並查扣手機、電腦、銀聯卡等贓證物。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

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