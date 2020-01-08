香港今修例！懷疑肺炎者拒隔離「罰款2萬、入獄半年」...已找不到拒隔離女

▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港先前曾有一名陸女出現疑似武漢不明肺炎症狀，但拒絕於醫院進行隔離治療，引起人心惶惶。港府7日公布刊憲修例，今（8）日凌晨生效，之後若有人拒絕隔離治療，可以罰款最多5000港元（約20000元新台幣）及入獄半年。

綜合港媒報導，鑑於武漢病毒性肺炎病例群組個案的病原體仍然未明，食物與衛生局7日公布刊憲修例，將有關病例列作須呈報疾病及需隔離的指明疾病。經修訂的條例下，醫生須向衞生防護中心呈報懷疑個案，以供適當調查和跟進。

新例中賦予衞生署法定權力，對傳染病接觸者進行檢疫，並隔離受感染的病人。如果病人符合呈報準則，須配合當局要求接受隔離治療及醫學檢查，若有人拒絕服從即屬違法，一經定罪會被罰款2萬元新台幣及最多入獄半年。

▲香港食物及衞生局局長陳肇始。（圖／達志影像／美聯社）

衞生防護中心總監黃加慶8日表示，當局嘗試過尋找該名拒絕隔離女子，但掌握的資料有限，因此未能尋回。他說根據醫管局資料，女子的病情相對輕微、沒有發燒，有請放射科醫生看肺片，認為沒有肺炎跡象，相信風險不高。

食物及衞生局局長陳肇始7日指出，因應武漢市出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案，特區政府嚴陣以待，不斷推出新的防控措施。在港口衞生檢疫方面，相關政策部門已重點加強港口衞生措施，並特別針對由武漢抵港的航機和高鐵列車。

香港衞生署和港鐵則自6日起，在每天兩班由武漢抵達西九龍站的高鐵列車抵港時，額外安排人員以手提式紅外線體溫儀為所有入境旅客檢查體溫，監察每名乘坐有關班次抵港旅客的體溫。

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