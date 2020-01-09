OnePlus將推「優化充電」功能！　解決手機充電過度問題

▲OnePlus即將推出了一項「優化充電」的新功能。（圖／取自Oneplus官網）

記者謝仁傑／綜合報導

一般人都在睡覺時為手機充電，因為在那段時間是最不可能使用手機的時候，但這對電池來說並不是最好的方式。對此，OnePlus在官網宣布，將推出一項新功能，稱為「優化充電」。

民眾對手機鋰離子電池行為目前的理解，是最好不要長時間保持高電量，因此若想將手機的壽命多維持幾年，整夜充電不是一個好的習慣。但要求人們改變習慣以延長手機的使用壽命也不是件容易的事。

OnePlus透露一種延長手機電池壽命的新方法，可透過OnePlus的「優化充電」，只能為手機充電約80％的電量，並且在整個晚上保持電量；並且會在使用者準備進行行事曆上第一個活動前的100分鐘，將電池充滿。

另外，OnePlus手機藉由預測使用者的生活習性，「優化充電」功能將會使手機電池在正常拔下電源的90分鐘前恢復充電；即便用戶起床時間較平時早，手機也能維持在100％的電量，或者如果用戶馬上就需要正常充電，透過輕按一下通知，即可關閉充電限制。

新功能「優化充電」將會出現在「設置」中，但除此之外，OnePlus尚未宣布還會有哪些功能獲得升級。





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