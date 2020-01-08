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澳洲研發新「鋰硫電池」！手機充一次電用5天、電動車續航達1000公里

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▲▼澳洲蒙納許大學團隊研發出「鋰硫電池」。（圖／翻攝蒙納許大學）

▲澳洲蒙納許大學團隊研發出「鋰硫電池」。（圖／翻攝蒙納許大學）

記者邱茀濱／綜合報導

手機是現代人不可或缺的3C產品之一，但是否常常會覺得電量噴很快？現在，澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊日前宣布，他們研發出有更高的能量密度和更強大供電能力的「鋰硫電池（lithium-sulfur battery）」，且性能高過主流的鋰離子電池4倍，能讓手機5天不用充電，就連電動車續航里程也長達1000公里。

綜合媒體報導，鋰硫電池長期倍外界認為可以取代傳統的鋰離子電池，但缺點在於壽命短暫。不過，蒙納許大學研究團隊指出，透過重新配置電池中的設計後，就能使鋰硫電池承受更高的應力（stress）負荷，進而避免整體性能下降的問題。

目前，團隊已開始測試新鋰硫電池，結果在充放電循環200次的測試中，充放電效率高達99%。研究人員指出，新電池能讓手機5天不用充電、電動車續航里程也長達1000公里。

這項研究成果3日刊登於美國期刊《科學進展》（Science Advances）上，現在團隊已幫新型鋰硫電池申請專利，未來希望能應用在太陽能網、電動車或電池儲能系統上。研究團隊的教授說，此項技術對澳洲工業來說是一大突破，盼望能改變手機、汽車、電腦和太陽能板的製造方式。

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