老翁助行車電耗盡困路中呼救　馬蘭暖警挽袖推車去充電

▲警員挽起衣袖推著王姓男子的電動車去充電。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局馬蘭派出所警員邱俊傑、方嘉詩日前近傍晚執行巡邏勤務時，接獲報案表示在台東市馬亨亨大道及勝利街口有人需要協助便迅速趕往現場，到場發現原來是一位行動不便的王姓男子因為電動自行車沒電了，卡在路中動彈不得，邱姓警員見狀後不辭辛勞，推著王姓男子的電動車前往附近一間廟宇，讓王男可以順利充電返家。

員警表示趕往馬亨亨大道及勝利街口時，發現一位行動不便的王姓男子獨自坐在電動助行器上，頻頻向警車招手。經上前詢問才得知原來該民小時候曾經生一場大病，而病癒後就不良於行，平日都倚靠電動車撿拾回收物維生，未料今早出門忘記檢查電動車電量，才會在半路上「顧路」。

▲員警徵得廟方人員同意推車前來充電。

警員邱俊傑聽聞後立即於附近來回巡視，大約距離200公尺遠處看到一座廟宇，立即上前詢問廟方人員是否能夠借用插座供民眾應急，徵得廟方同意後，邱姓警員遂挽起衣袖推著王姓男子的電動車徐步前往廟宇，到達廟宇充完電後，王姓男子奮力起身向滿頭大汗地員警道謝，稱讚員警非常有愛心。

台東警察分局表示，為民服務原本就是警察的職責，也呼籲各位用路人在開車上路前應確實檢查愛車，確保行車安全。

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