選戰倒數2天！吳琪銘勸青年為自己作主　李縉穎盼新思維「推倒藍綠高牆」

▲游錫堃（左二）力挺吳琪銘（右二）。（圖／吳琪銘辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

2020立委選戰倒數不到48小時，民進黨不分區立委候選人、中央「護國保台」助選團團長游錫堃，9日特地陪同新北市第10選區立委候選人吳琪銘於路口拜票，宣示護國保台決心。無黨籍的李縉穎則是表示，自己堅持不加入政黨，就是希望推倒藍綠高牆，用新思維為政治文化帶來曙光。



吳琪銘表示，游錫堃院長不僅是全台灣最年輕的行政院正副院長，也是總統民選以來任期最長的內閣，執政的溝通與執行力一直讓國人津津樂道，能得到游院長對自己的肯定和力挺著實感激，未來的4年也一定會更加努力，不負市民及院長所託。

▲ 吳琪銘、游錫堃站路口。（圖／吳琪銘辦公室提供）

吳琪銘今日也在臉書感性發文，他表示選舉這檔事勞心又勞神，一個不留心就會被打擊抹黑，「但有誰不是為了更好的台灣走上政壇呢？」他很感謝家人捨棄平凡的生活陪他站街口，來自遠方的親朋好友總是讓總部熱熱鬧鬧的，但有時候卻也不禁擔心謠言是否會傷害到他們、有沒有因為自己被欺負。

他表示，唯有打贏選戰，才不會辜負家人和選民的期望，並再次強力呼籲首投族和年輕人自行做主，投出自己的未來，「現在能自己作主時，為何要放棄？很有可能這次不投，下次上街頭。為自己，為國家未來，守住民主、守護主權，1月11日出門投票，3張選票顧台灣。」

▲李縉穎沒有政黨色彩。（圖／李縉穎辦公室提供）

無黨籍候選人李縉穎今日則在臉書貼出影片表示，去年10月，他在三峽祖師廟誓師起跑，短短3個月，就從沒人看好到聲勢高漲、從藍綠對他嗤之以鼻到強力備戰。

他表示，自己堅持以無黨籍參選，脫掉黨派包袱，還有最強外掛郭台銘及導師柯文哲的支持，秉持著專業和認真的工作態度，他有信心能帶領土城、三峽走出新未來，「台灣能不能推倒藍綠的高牆，就看李縉穎這關鍵的一戰！」

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