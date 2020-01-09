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「老媽拌麵Ｘ春陽茶事」強強聯手！4種經典口味＋原葉烏龍清香　最怕來不及送人就先吃光

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▲▼老媽拌麵Ｘ春陽茶事聯名禮盒。（圖／記者黃克翔攝）

▲老媽拌麵副總經理高華一說，希望能將老媽拌麵包裝成代表台灣的文創商品，行銷至國際。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

近幾年乾拌麵市場一直很火燙，快煮便利、非泡麵麵體、醬料口味多樣化等，符合現代人生活及飲食習慣，需求只增不減，這塊大餅也吸引各品牌乾拌麵持續推陳出新，不管是藝人、名廚的名氣，或是名店加持、品牌跨界等，在「乾拌麵大爆發」的時代，人人都使出渾身解術，就是要在市場上佔有一席之地。台灣的泡麵實力有目共睹，但乾拌麵也不容小覷，美國知名部落客A.K.A泡麵達人納許（Hans Lienesch）就曾在他所舉辦的泡麵評比中，試吃了上千款泡麵，將第一名頒給台灣品牌「老媽拌麵」的「擔擔麵」，除此之外，老媽拌麵在網購平台上也一直是人氣首選，曾推出過幾波聯名商品皆大獲好評，這次在農曆春節之前，與茶飲界新星「春陽茶事」合作推出「老媽拌麵Ｘ春陽茶事聯名禮盒」，強強聯手再度掀起風潮。

乾拌麵的主體理所當然就是麵條，各家有各家的撇步，老媽拌麵副總經理高華一表示，一直希望能找到一種代表在地台灣味的麵條，於是選用了台南手曬關廟麵，口感Q彈、久煮不爛，加上老媽拌麵的醬料皆在中央工廠真材實料熬煮而成，為市面上少見，有別於名店及名人光環，老媽拌麵以真材實料的口味、獨具創意的包裝設計，將乾拌麵包裝為文創商品，做出市場區隔，吸引大票鐵粉！

▲▼老媽拌麵春節禮盒。（圖／品牌提供）

▲老媽拌麵平常都是一種口味四入的包裝，春節禮盒則是推出綜合組合，一次可以享用四種經典口味。（圖／品牌提供）

因為每種口味的醬料都是親自研發，加上製程複雜、需要經過多道殺菌程序，能成功推出一個新口味，背後都相當耗時費工，高華一透露，在研發新口味的過程中曾經有過一次報廢500公斤醬料的經驗，而那個口味最後也胎死腹中，無緣與消費者見面。最經典的「擔擔麵」口味，則是親自跑到四川向老師傅取經，共花了半年以上時間才將道地的四川口味學回來，積極拓展海外市場的高華一被問到：「如果要推薦一款乾拌麵給第一次來台灣的人，會推薦什麼口味？」他毫不猶豫地回答「擔擔麵」，「我讓各國籍、種族的朋友試吃，他們都覺得好吃！」高華一自信地說。

▲▼老媽拌麵Ｘ春陽茶事聯名禮盒。（圖／記者黃克翔攝）

▲去年底甫推出新品「麻辣鴨血寬粉」（左），引發網友熱烈討論。

▲▼老媽拌麵春節禮盒。（圖／品牌提供）

▲新商品「麻辣鴨血寬粉」內含常溫鴨血料理包，一上市就熱賣缺貨。（圖／品牌提供）

成立7年，老媽拌麵也可以說是「老品牌」，不斷創新、研發新口味，去年底甫面世的「麻辣鴨血寬粉」，湯頭中加入三種辣椒，增添辣度層次感，寬粉亦為台灣老工廠用傳統工法製成，一推出就帶起話題，再度引發網友間的討論。

▲▼老媽拌麵Ｘ春陽茶事聯名禮盒。（圖／記者黃克翔攝）

▲老媽乾拌麵與春陽茶事強強聯手，再度掀起風潮！

老媽拌麵也持續尋求品牌間更廣更深的合作，曾與「貞子」聯名推出福箱，也跟全球米其林推薦餐廳「藍象Blue Elephant」共同研發道地泰式口味乾拌麵，這次更和茶飲界新星「春陽茶事」聯名，「春陽茶事」在海內外皆具知名度、全球展店超過300家，在農曆春節之前推出「老媽拌麵Ｘ春陽茶事聯名禮盒」，內含麻辣拌麵、擔擔麵、蔥油開洋、酸辣拌麵等4種口味，以及春陽茶事首度推出的烏龍茶包組，茶包選用南投鹿谷烏龍茶原葉，揉合焙火香氣、茶湯醇厚不澀。「吃麵就是要配茶」高華一笑稱，喜氣的紅色禮盒，茶包也以精緻鐵盒盛裝，高質感的內外包裝，連海外加盟店也欲販售。

▲▼老媽拌麵Ｘ春陽茶事聯名禮盒。（圖／記者黃克翔攝）

目前已外銷18個國家的老媽拌麵，一開始都從有華人的地方開始打響知名度，高華一分享，近十年來因為歐美健康意識高漲，過去常把快煮麵視為泡麵的一種，花了不少時間讓大家重新了解「快煮麵」，市場接受度已經提高不少，新的一年也預計前往美國開設快閃店，把台灣滋味分享給更多人。

老媽拌麵全系列商品哪裡買：https://lihi1.com/Q4KWq

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老媽拌麵春陽茶事高華一茶飲乾拌麵

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