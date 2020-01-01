市場震撼！館長開賣乾拌麵「1包30元」附4包醬　保證好吃：我只賺3塊

請繼續往下閱讀...

▲館長宣布加入乾拌麵戰局，分食1年百億元大餅。（圖／翻攝館長成吉思汗）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣近年掀起一波乾拌麵熱潮，市場規模粗估超過百億元，網紅、藝人紛紛加入淘金行列。「館長」陳之漢昨日以破壞市場價格之姿震撼宣布，推出2款乾拌麵加入戰局，更在直播節目中公開製作成本，一包售價30元他只賺3元，同時掛保證不論是份量、口味絕不輸80元、100元等級的對手。

「我試了，非常棒！」館長節目中表示，過完農曆年後將開賣乾拌麵「True麵」，共有2種口味，蜂蜜麻辣刀削麵和椒鹽甜辣關廟麵。他強調，這是最棒的關廟麵，麵體煮出來的份量跟外面一包60元、80元、100元對手是一樣大小，煮開很大一碗，「我吃一碗都覺得很飽」。

他先開箱第一款蜂蜜麻辣刀削麵，用的是關廟麵麵體，內含有4包醬料，醬油、麻辣醬、油、蜂蜜，「加蜂蜜唷，一包才賣30塊。」館長說蜂蜜醬包是最特別之處，加上去讓乾拌麵相當順口，「好吃的程度超乎你的想像」。

至於椒鹽甜辣關廟麵是一款細麵，吃起來甜甜辣辣，當初綜合了印尼、越南、台灣口味的醬料研發而成，「台南人一定很愛，台北人應該也可以接受。」館長說，當天有拿給友人試吃，對方吃完驚呼，說想要代理去國外銷售，好吃程度可見一斑，「我們還沒有答應」。

▲1包麵中含有4種醬。（圖／翻攝館長成吉思汗）

館長說，他委託置麵的麵廠是全台灣最大的一家，同時有做很多廠商代工，就是市面上能看到賣60塊、80塊、100塊的麵，「而且他很看不起我，因為我不敢做多。」他說，製麵廠做麵都是100萬包起跳，館長量不多自然有些被瞧不起，「希望未來麵廠能把館長視為座上賓，所以我開出這個價錢，希望全台灣把他買爆！」

館長說，他為了推出乾拌麵花了半年時間研發，中間試麵試到怕，一次就是要吃20碗、30碗，所以有自信絕對不輸、甚至超越市面上任何一款乾拌麵，要觀眾免懷疑，「沒有吃過這麼好吃的乾拌麵」、「你只要敢買，你絕對停不了、你絕對停不了、絕對停不了！」

「我這東西絕對可以賣到60塊、80塊。」館長揭密乾拌麵成本，麵本身成本11元，加上包材要17、18元，一個盒子5塊錢，再加上稅5%，還有經紀人抽10%，他一包只賺3塊錢，「因為我跟人家（經紀人）合作，要給人家賺錢。」他說不知道其他同業成本多少，但麵就是不會超過11元，若是量大超過100萬包還能降價，別人的成本一定更低。

▲館長強調用1包30元挑戰市場，他只賺3元，品質絕對不輸100元等級。（圖／翻攝館長臉書）

「你這樣子別人怎麼做？」儘管麵廠警告，這種定價策略會把市場攪亂，但館長一點都不在意，「一包我賺3塊，挖送啦（台語，我爽啦）！」他相當有自信，上市後乾拌麵絕對會賣到爆，畢竟比泡麵還要便宜，只賺3元沒有愧對任何人，「我還是一句話，他們（其他廠商）的利潤有多高？」

多數粉絲看了節目，都很期待新產品，「先買個30包放，不用月底吃土了」、「館長合作使用在地農民的食材真的很棒，真的是台灣發大財」、「我一定買來吃吃看」、「終於可以吃到阿館的下麵了」、「阿館這價格太佛心了，吃好吃滿。」

不過有些網友認為先觀望再決定，也有人說賺3元等於賺了1成，「1成其實很多，他只有掛牌」、「館長還有什麼是沒賣的嗎」、「研發也不是他在研發，說得好像有研發中心」、「這個應該比較像一包館長抽3塊的概念」。