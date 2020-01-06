勒斃妻兒後「並肩排好遺體」！明道哥哥最後一次手蓋毯子…轉身竹林自縊亡

記者張君豪、莊智勝／台北報導

藝人明道胞兄林姓男子因在外欠下龐大債務，4日下午騎車載著妻兒前往山區輕生，先以束帶勒斃妻小後，再上吊結束生命，一家3口遺體直到5日下午1時許才被民眾發現。警方透露，妻子和孩子皆無掙扎痕跡，生前極有可能遭人以藥物迷昏，且林男在親手結束妻兒生命後，還將2人遺體並肩排好，細膩地為2人蓋上一件毯子，似乎是想給妻小留下最後一絲尊嚴，隨後自己才在一旁竹林中自縊身亡。

▲明道哥哥先以束帶勒斃妻小，再於一旁竹林自縊身亡。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）

死者林男與男星明道雖為親兄弟，但兩人性格卻大不相同，林男早早成家，並生下家中長孫，但其性格嗜賭，且多次頂著弟弟的明星光環到處借錢，逼得明道出面收拾善後，但林男的債務就像是無底洞，最後明道也不得不忍痛與哥哥切割。

▲監視器4日下午2時許拍下一家3口最後身影。（圖／記者黃彥傑翻攝）

隨著欠債越滾越大、債主多次登門追討，林男終於再也承受不住，透過通訊軟體傳訊洩露死意，並在4日下午2時許騎機車載著妻兒前往安泰街山區，將車停在廟門口後，沿著小道徒步走約800公尺輕生，結束一家3口生命。

警方調查，林妻與兒子頸部兩側皆有血痕，且上方還有束帶，由於現場2人並無掙扎、反抗痕跡，因此推測林男應是透過藥物迷昏2人，再將其一一勒斃。警方透露，一家3口遺體被發現時，林妻身穿紫衣、兒子身著紅衣，母子2人並肩整齊躺在地面，且身上還細膩地蓋上一件毯子，只露出頭部，研判應是林男勒殺2人後不捨妻小，因此整理儀容，讓2人能夠保有最後一絲尊嚴，隨後才在一旁竹林上吊輕生。

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▲林男一家遺體被運送下山。（圖／記者黃彥傑攝）