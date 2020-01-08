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肌肉男代言只送不賣！　中原大學2020精美月曆搶手

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▲肌肉男代言只送不賣！中原大學2020精美月曆搶手。(圖／中原大學提供)

▲肌肉男代言只送不賣！中原大學2020精美月曆搶手。(圖／中原大學提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2020年中原大學設計學院自行設計印刷的精美月曆，封面頁及12個月的13張圖片，皆由學生代言，其中又以該校健美隊4位肌肉男，代言的9月月曆照，最為吸睛。中原大學8日表示，中原健身房因設備完善，深受學生歡迎，於月曆入照的4位肌肉男，都是參加健美比賽得名、是長相斯文的陽光型男孩，亦使今年的月曆格外搶手。▲肌肉男代言只送不賣！中原大學2020精美月曆搶手。(圖／中原大學提供)

▲2020年中原大學設計學院自行設計印刷的精美月曆，皆由校園俊男美女學生代言。(圖／中原大學提供)

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中原大學指出，常說保持身體健康就是對自己最好的投資，當連鎖健身房如雨後春筍不斷冒出，中原大學也搭上這股運動風氣，甫重新規劃完成校內健身房格局，更特別請室內設計師為整體格局搭配色彩，讓每一項不同部位的健身器材皆有獨立區域。充滿活力氛圍的健身房，是學生放鬆身心、鍛鍊體能的好所在。

而中原健美隊更是健身房的常客，曾出戰2019年大專盃暨阿諾盃國手資格選拔賽的土木碩二廖文徽認為，新裝修的健身房有較多面鏡子是很棒的一點。不僅方便訓練時觀察自己的身體狀況，也能及時校正姿勢。▲肌肉男代言只送不賣！中原大學2020精美月曆搶手。(圖／中原大學提供)

▲2020年中原大學設計學院自行設計印刷的精美月曆封面頁。(圖／中原大學提供)

另外，應屆畢業生心理四乙鐘鎮天，曾參加2017年大專杯健美75公斤級項目決賽中奪得第二名，2018年全國大專院校健美健身錦標賽暨阿諾盃資格選拔賽，在 90公斤級及男子健體178公分組別中皆榮獲第六名的佳績。而電子四乙莊富元也在2019年育達廣亞盃健美健體公開賽健美項目 60公斤級一舉奪冠、古典健美168公分組別及健體166公分抱回亞軍殊榮，為中原爭光！

化工碩二莊英煥亦對於重新裝潢的健身房讚譽是五星級設備，不僅空間變大，地下室空調設備也很完善，通風好，收費低，對於喜愛健身的同學們是一大福音。電子四丙徐聖崴則表示健身場地相對之前寬敞外，學校也引進許多新的機械器材，顯示校方對學子健身的重視。

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