中原大學企業育成能量　勇奪亞太區第一

▲中原大學榮獲全球企業孵化器與加速器排名亞太區第一，圖中為產學營運處總監高靖航。（中原大學提供)



記者楊淑媛／桃園報導

中原大學產業加速器暨育成中心，積極整合校內外資源，提供新創企業專業服務，表現亮眼，獲全球育成中心排名調查機構UBI肯定，在全球500個大學育成中心評比中脫穎而出，榮登2019-2020年「全球企業孵化器&加速器排名」-亞太區「最佳挑戰獎」，以豐富資源及專業服務企業，獲得國際好評！

▲普瑞博生技獲頒國家新創獎，創辦人為中原大學老師張雍(左3)，是校園衍生企業的典範。（中原大學提供）

中原大學表示，UBI是全球第一個分析育成中心培育績效的民間機構，專注在全球大學育成中心績效排名，今年針對全球6個區域、82國超過500個大學育成中心，從各校的經營規模、營運收入、服務內容、資源能量及亮點績效六大項目進行標竿研究評比。

▲中原大學產業加速器暨育成中心結合校內外資源，舉辦創投媒合會等活動。

而中原大學不僅是經濟部中小企業處唯一連續8年榮獲「績優育成中心」獎項的學校，如今再獲國際級表揚，相當難得，該校產業加速器暨育成中心23年來，在「堅持給企業多一點」的服務理念下，至今已培育超過203家企業、累計投增資額逾31億餘元，協助48家企業公開發行上市。

▲中原大學育成企業「稻穗」創辦人張中星先生。（中原大學提供）

中原近年培育許多特色企業，例如：研發白血球過濾器的「普瑞博生技」是校園衍生企業，由薄膜中心主任張雍所創立，以成為全球減白過濾器第四國際大廠為目標；與青創指揮部共同輔導的「稻穗企業」以光觸媒空氣淨化器榮獲台灣精品獎；「科智企業」則是國際育成標竿典範，該公司已獲得鴻海投資入股，並持續與中原智慧製造中心密切合作。中原大學輔導的企業在企業營運績效、產業技術領先、企業國際化及產學合作等方面，均有亮眼表現，也是此次能夠獲獎最主要原因。

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