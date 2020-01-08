2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底「不敵台陸澳」

▲2019年第四季度兩岸四地消費者信心指數發佈會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

2019 年第四季度海峽兩岸暨港澳消費者信心指數新聞發佈會今（8日）上午在北京首都經貿大學舉行，兩岸四地的消費者信心指數分別為大陸103.1、台灣96.5、澳門83.9以及香港68.7，受反送中示威的香港持續墊底。儘管隨著當地局勢的趨緩，港人對經濟發展的信心指數已較上季提升26.1%，卻仍是近十年第二低。

此調查自2008年開始舉行，由首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學共同主辦，依季度公布台灣、大陸、香港與澳門的消費者信心指數。其中，消費者信心指衡量各國或地區的經濟指數之一，評分範圍為0至200，若以100代表普通、沒感覺來說，指數低於100表示信心不足，高於100則是有信心。

台北醫學大學管理學院、大數據研究中心博士黃柏翔指出，台灣消費者信心指標總數為96.5，「投資股票時機」、「購買耐久性財貨時機」、「家庭經濟狀況」等三項分項指數傾向樂觀，「購買房地產時機」、「就業狀況」、「家庭儲蓄狀況」、「台灣經濟景氣與物價水準」等五項傾向悲觀。所有指數中，民眾最擔心的是物價水準。

▲香港城市大學管理科學系曹國輝博士。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，香港2019年第四季度消費者信心指數為68.7，香港城市大學管理科學系教授曹國輝分析，指數雖然比上一季度上升30.1%，但仍是從2008年第四季度指數開發以來的第二低水平，尤其所有分指數都在85分以下，顯示香港民眾仍然對各項消費指數缺乏信心。

他還提到，香港第四季度消費信心的提升，是因為第三季度的調查是在九月，當時香港反送中抗議局勢仍然緊張，「四季度調查是在12月，抗議與破壞的情況都減少一些，相較於上次調查，香港的情況已經好很多。」

首都經濟貿易大學統計學院副院長任韜表示，大陸消費者信心總數為103.1，比去年同期提升3.7，較上季度增加2.5，連續四個季度保持在樂觀區間。至於澳門，2019年第四季度消費者信心總指數為83.90，和上季85.91相比呈現些微下降 。

澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆分析，這是因為澳門的經濟存在下行壓力，加上中美貿易摩擦、人民幣貶值、鄰近城市（指香港）發生的事件等不確定因素影響，都相應降低澳門消費者信心。