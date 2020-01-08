獨／扣嫂再爆謝和弦每月花十幾萬買大麻！怒控：還ㄎ一ㄤ到要拿給懷孕中的我抽

▲Keanna透露自己檢舉謝和弦抽大麻的原因 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》獨家披露藝人謝和弦的妻子Keanna在面對老公跟直播主莉婭的婚外情，沉寂多時首度發聲開轟莉婭：「保護是陪睡到房間裡？」並怒譙她「心機心醜一次到位」，對此，謝和弦和莉婭稍早也聯手反擊，謝和弦表示要加速離婚速度，不過Keanna再度反擊，揭露自己檢舉謝和弦的原因：「每個月花十幾萬買大麻，越抽越大，越抽越躁，抽的滿屋子都大麻味，還ㄎㄧㄤ到要拿給懷孕中的我抽」。

去年12月藝人謝和弦被警方逮捕，主要是因為接到檢舉，表示他有在抽大麻，事後傳出檢舉人就是妻子Keanna，但為何會檢舉謝和弦，Keanna說：「每個月花十幾萬買大麻，越抽越大，越抽越躁，抽的滿屋子都大麻味，還ㄎㄧㄤ到要拿給懷孕中的我抽！我報警抓你剛好而已！」。

▲Keanna近況照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於自己檢舉謝和弦，Keanna一點都不後悔，甚至還佩服自己很帥氣，還用「一個不小心就比你Rocker了」來形容，同時也對於當時謝和弦對外透露，對於自己檢舉是「切心」，有了說明，Keanna強調：「交保還演一付被背叛的樣子，說對老婆的檢舉切心？你切心，那我是不是要切蛋糕」？

Keanna也想跟謝和弦說：「抱歉，我真的無法像現在你身邊那些利用你，想從你身上得到好處或資源的人一樣，違背我自己的三觀與自律，去配合、討好、迎合你，對你失望的真正好朋友們也是！真正的做自己，是建立在不傷害別人的原則上的。溫柔善良不代表你們可以如此不尊重與得寸進尺的欺負羞辱別人」。

▲藝人謝和弦 。（資料圖）

同時Keanna對於謝和弦之前接受媒體採訪時扯進星座，讓她也很不高興回應：「如果你硬要扯星座，好～那就來看看獅子座硬起來有多帥」，同時也附贈了一句：「還有我唱歌真的比較好聽」。