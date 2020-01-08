老議長加碼50萬元查賄「包公抓鬼」　彰化柯呈枋成立抓鬼部隊

▲彰化第一選區立委柯呈枋成立抓鬼大隊。（圖／柯呈枋競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第一選區不僅謠言紛飛，坊間各種賄選傳聞更是甚囂塵上，老議長謝式穀憂心優秀立委柯呈枋的選情，8日加碼50萬元做為查賄獎金，並請來布袋戲上演一段「包公抓鬼」；柯呈枋感念老議長的栽培與期待，正式成立抓鬼部隊，並授旗給和美鎮糖友里長何吉盛擔任抓鬼隊長。

高齡80歲的老議長謝式穀說，看到對手陣營抹黑、栽贓的手段一波接一波，再想到他們以往選舉的種種手法，不僅讓他回想早年他初入政壇被抹黑的不堪往事，也令他為柯呈枋擔心不已，到現在實在是看不下去了，所以決定自掏腰包加碼50萬元做為查賄獎金。

▲ 演出布袋戲「包公抓鬼」。（圖／柯呈枋競辦提供）

謝式穀強調，好的人才一定要出頭，鄉親千萬不要被人買走了票，也買走了健康與未來！民眾只要檢舉第一選區賄選，經偵辦屬實並被判決有罪，就可以獲得他個人提供的賄選獎金。

柯呈枋痛心指出，去年下半年，就有人開始利用已經撤案、未成案的立院法案來抹黑他，而隨著選舉日近，這樣的抹黑言論，更被對手政黨拿來大作文章，印成傳單大肆發放，他們如此明目張膽的行徑，令人髮指，違法亂紀的程度，更令人咋舌。

▲彰化第一選區立委柯呈枋成立抓鬼大隊。（圖／柯呈枋競辦提供）

柯呈枋重申，反賄選與乾淨選舉是他一貫的主張，也始終如一。他希望能發動全民的力量來抵禦，讓藏身在鄰里巷弄的鄉親都能成為抓鬼大隊成員，呼籲大家熟記法務部查賄專線電話0800024099，義無反顧地挺身而出，為顧自己的健康、顧子孫的未來，勇於檢舉，抓鬼總動員！

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